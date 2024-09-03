Petrol fiyatlarında hızlı düşüş: Gözler akaryakıt fiyatlarında! O isim petrol fiyatı uyarısı sunuyor... Libya karıştı

Petrol fiyatları eylül ayına hızlı düşüşle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 74 doları altına indi. Böylece Brent petrol, Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham petrol fiyatı 70,5 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte yüksek arza rağmen talebin azalacağına yönelik endişeler etkili oldu.

Çin'den gelen veriler ülke ekonomisinin büyüme rakamlarına ilişkin beklentileri artırdı. Çin, dünyanın en büyük petrol tüketicileri arasında yer alıyor. Ülkede fabrika göstergeleri ağustos ayında beklentilerin üzerinde düştü.

ABD'de gelen verilere göre ise petrol tüketimi 2020'den bu yana en düşük mevsimsel seviyesine geriledi.

Ayrıca Libya'da petrol üretiminin yarıdan fazla azaldığı bildirildi.

Petrol üretiminin yarıdan fazla azaldığı Libya’da, Es Sidra, Ras Lanouf, Hariga, Zueitina, Brega ve Sirte limanlarından petrol ihracatı durdu. Kaynak: Libya’dan petrol üretimi ve ihracatı kan kaybediyor.

Merkez bankası ve petrol gelirlerinin kontrolü konusunda rakip siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Libya'nın başlıca limanlarından petrol ihracatı durdu ve ülke genelinde üretim kısıtlandı. ÜRETİM YARIYA DÜŞTÜLibya'nın petrol üretimi, Batılı grupların Libya Merkez Bankası (CBL) Başkanı Sadık el-Kabir'i görevden alıp yerine rakip bir yönetim kurulu atamak için harekete geçtiği geçen ay başlayan anlaşmazlıktan bu yana normal seviyelerine göre yarıdan fazla düştü. Buna karşılık Doğulu gruplar tüm petrol üretiminin durdurulması çağrısında bulundu. Es Sidra, Ras Lanouf, Hariga, Zueitina, Brega ve Sirte limanlarında ihracat durdu.BİR SAHA İÇİN MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİÖte yandan Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), 2 Eylül'den itibaren El Feel petrol sahasında mücbir sebep ilan ettiğini duyurdu. Günlük 70.000 varil kapasiteye sahip olan saha, NOC ve İtalyan Eni'nin ortak girişimi olan Mellitah Oil and Gas tarafından işletiliyor. Kaynak: Libya’dan petrol üretimi ve ihracatı kan kaybediyor

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Petrol Fiyatı Uyarısı Sunuyor

Şirketin Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, bugün erken saatlerde Saxo Bank A/S internet sitesinde yayınlanan bir notta, Brent ham petrol vadeli işlemleri sözleşmesinin “75 dolar bölgesinde önemli bir desteğe” sahip olduğunu belirtti ve bu seviyenin “aşağısında bir kırılmanın” “yeni bir ivme satışını ve 71 dolar civarındaki bir sonraki büyük destek bölgesine doğru bir hareketi çekebileceği” konusunda uyardı.

Emtia Stratejisi Başkanı, Hansen’in ilk notunu yayınladığı sırada Brent ham petrol vadeli işlem sözleşmesinin varil başına 76 dolar civarında işlem gördüğünü belirtti.

Hansen, söz konusu nota eklenen güncellemede, Brent ve WTI ham petrol vadeli işlemlerinin “daha da düşerek önemli desteği zorladığını” vurguladı.

Hansen, güncellemede bu düşüşün “ülkenin rakip hükümetleri arasındaki son güç mücadelesinin merkezinde yer alan Libya Merkez Bankası Başkanı Sadık El-Kebir’in, siyasi grupların mevcut çıkmazı aşmak için bir anlaşmaya yaklaştıklarına dair ‘güçlü’ işaretler olduğunu söylemesi ve bunun ham petrol üretiminin yeniden başlamasına olanak tanıması haberlerinden kaynaklandığını” belirtti.

Hansen, ilk notunda, ham petrol piyasası duyarlılığının “Çin’in ekonomik yavaşlamasının, fabrika faaliyetlerinde daha fazla daralma ve EV’lerin ve hibrit otomobillerin hızla benimsenmesiyle daha da derinleşen bir emlak krizini gösteren verilerin ardından iyileşme belirtisi göstermemesi nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini” söyledi.

Hansen notunda, bunun rafinerilerin daha az çalışmasına ve genel petrol talebinin azalmasına yol açtığını belirtti.

“Ham petrol talebinin temel itici gücü olan rafineri marjları hem Avrupa’da hem de ABD’de zayıf kalmaya devam ediyor. New York ULSD (Dizel) ve Londra ICE gaz yağı bir yıldan uzun süredir en düşük seviyelerinde işlem görüyor” diye ekledi.

Hansen, ilk notunda, “Üretimin son bir haftada günde bir milyon varile kadar düştüğü Libya’daki devam eden kesintinin, şaşırtıcı bir şekilde fiyatlar üzerinde olumlu bir etki yaratmadığını” vurguladı.

“Bu durum, Brent ve WTI’ın bir yıldan uzun süredir yerinde olan önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunma kabiliyetini giderek daha fazla tehdit eden mevcut zayıf hissiyatı daha da vurguluyor” uyarısında bulundu.

CFI’ın Küresel Eğitim ve Araştırma Başkanı George Khoury, bu sabah Rigzone’a gönderdiği piyasa analizinde, “Hayal kırıklığı yaratan PMI verileri ve ihracat siparişleri ile konut fiyatlarındaki yavaş büyümeyle vurgulanan Çin’in mali sıkıntısı, kısa vadeli ham petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor” dedi.

Khoury, analizinde, “Libya’da siyasi gerginlikler, petrol üretimi ve ihracatında büyük aksamalara neden oldu. Merkez bankasının kontrolü ve petrol geliri üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Ulusal Petrol Şirketi mücbir sebep ilan etti” ifadelerini kullandı.

“Aynı zamanda OPEC+’ın Ekim ayında bazı üyelerinin üretimini günlük 180 bin varil artırmayı planlaması, mevcut arz sorunlarının bir kısmını telafi etmeye yardımcı olabilir” diye devam etti.

Khoury analizinde, piyasanın “bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Üretim PMI raporunu izleyeceğini” vurguladı.

“Olumlu bir okuma, artan endüstriyel faaliyet ve enerji talebinin sinyalini verebilir ve yakın vadede ham petrol fiyatlarını destekleyebilir. Ancak devam eden zayıflık, potansiyel olarak azalan talep nedeniyle petrol fiyatlarına daha fazla baskı uygulayabilir,” diye uyardı.

Enerji, İklim ve Çevre Merkezi Direktörü ve Heritage Vakfı’ndaki Herbert ve Joyce Morgan Enerji ve Çevre Politikası Üyesi Diana Furchtgott-Roth, bugün Rigzone’a verdiği özel röportajda “fiyatların gelecekteki talep beklentisi tarafından belirlendiğini” vurguladı.

Furchtgott-Roth, “Bugün yeni veriler çip büyümesinin yavaşladığını gösterdi ve ISM imalat endeksi üst üste beşinci ayda daraldı. Çin’deki büyümenin yavaşlaması endişeleriyle birlikte, bu potansiyel olarak daha düşük küresel talebe, dolayısıyla daha düşük petrol fiyatlarına yol açıyor” dedi.

“Ancak, bu veriler yalnızca bir anlık ve petrol fiyatlarındaki bu günlük değişimler çok ciddiye alınmamalı. ISM verileri küçük bir örneklemdir ve ağırlıklandırılmamıştır, yani küçük firmalar endekste büyük firmalar kadar büyük bir rol oynar. Perakende satışları arttı ve Amerikan tüketicisi hala ekonomiye güç veriyor,” diye ekledi Heritage Foundation temsilcisi.

“Daha önemlisi, 2025’te daha fazla petrol üretimi ve boru hattı onayına izin veren politikalar mı yoksa daha az petrol üretimi ve daha az onaya izin veren politikalar mı uygulayacağımızdır. Başkanlık için aday olan iki kişinin farklı politikaları var. Bunun sektör üzerinde daha büyük bir etkisi olacak,” diye devam etti Furchtgott-Roth.