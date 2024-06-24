Petrol fiyatlarında gerileme: Brent petrol fiyatlarında son durum! Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor...

Petrol fiyatları, yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edeceği endişelerinin yeniden ortaya çıkması ve ABD dolarının güçlenmesinin etkisiyle geriledi. Brent ham petrolünün varil fiyatı Cuma günü %0,6 düştükten sonra bu sabah 9 sent gerileyerek 85,18 dolar oldu.

Amerikan Teksas ham petrol vadeli işlemleri 12 sent düşüşle varil başına 80,61 dolar seviyesinde. Analistler, ABD ham petrol stokları düşerken benzin talebinin yedinci hafta üst üste arttığını ve jet yakıtı tüketiminin 2019 seviyelerine döndüğünü ifade ettiler. Kaynak: Petrol fiyatları geriledi.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 24 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.

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Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.