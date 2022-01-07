'Petrol fiyatları yükselmeye devam edebilir!'

Morgan Stanley, OPEC+'nın üretimini planlandığı gibi Şubat ayında da 400 bin varil/gün artırmaya devam edecek olması beklentisini değiştirmedi.

Cari trendlerin, 2022 yılının ikinci yarısında petrol piyasasında düşük stokların, düşük atıl kapasitenin ve düşük yatırımın bir arada olduğu bir durumun yaşanacağına işaret ettiğini savunan Morgan Stanley, "Bu tahminimize yönelik riskler var, ancak biz Brent petrolü için üçüncü çeyrek tahminimizi 90 dolar/varil olarak tekrarlıyoruz" dedi.

Petrol üretiminde 2022'nin ilk yarısında aylık 250 bin varil/gün bir artış olmasını beklediklerini ifade eden Morgan Stanley, yılın ikinci yarısında ise üretimin yatay seyir izlemesini ve piyasada üç haneli arz açığı görülmesini beklediklerini de vurguladı.