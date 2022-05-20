Petrol fiyatları, talep endişeleri ile düşüyor!

Ham petrol, dünyanın en büyük ikinci tüketicisi ve en büyük ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 karantinalarının devam etmesiyle oluşan talep konusundaki endişelerin sürmesiyle bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

Brent ham Kuzey Denizi petrolü Temmuz ayı vadeli kontrat Ice Futures’ta bugün en son 0,58 USD düşüşle 111,46 USD/varil seviyesinden işlem gördü. Muadili Batı Teksas (West Texas Intermediate-WTI) petrolü Temmuz kontratı ise 0,51 USD azalışla 109,38 USD/varil seviyesinden işlem gördü.

Phillip Nova analisti Avtar Sandu paylaştığı bir notta, “Çin'in sıfır-Covid politikası talebi tartmaya devam ederken fiyatlar düştü. Durgunluk beklentileri ve kasvetli Çin talebi, fiyatlardaki yükselişi sınırlamaya devam edecek.” ifadelerini kullanıyor.

Petrol piyasası, Çin'in Covid kaynaklı kısıtlamaları, ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla yükselen enflasyon ve faiz artırımlarının küresel talebi azaltacağı endişeleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Sandu, “Avrupa Birliği'nin tam ambargosu, başta Macaristan olmak üzere bazı AB üyelerinden gelen güçlü muhalefetin ham petrol üzerinde daha fazla baskı oluşturması nedeniyle ivmesini de kaybetti" yorumunu paylaşıyor.

ABD ve İngiltere, Rus petrolünü yasakladığını duyurmuştu ve Almanya da dahil olmak üzere, bireysel olarak bazı AB üyeleri bu yıl Rus yakıtına olan bağımlılıklarını kesmeyi planlıyor. Ancak Rusya'nın petrol ve ürün ithalatının yaklaşık dörtte birini sağladığı AB bir bütün olarak, Rus ham petrol ithalatına önerilen bir ambargo konusunda üye devletlerden oybirliğiyle onay alamadı.

ING Bank analistleri ise paylaştıkları bir notta, “AB'nin Rusya'nın petrol yasağı üzerinde anlaşmaya varamamasıyla bir hafta daha geçecek gibi görünüyor. Bir anlaşmaya varılması beklenenden daha uzun sürse de üye devletlerin sonunda bir anlaşmaya varacağına inanıyoruz. Resmi bir petrol yasağı olmasa bile, bireysel yaptırım, Rusya'nın AB'ye petrol akışını zaten etkileyecektir." şeklinde ifadeler kullanıyor.