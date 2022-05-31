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Ekonomi Petrol fiyatları sert yükseldi! AB'nin kararı piyasayı vurdu
Ekonomi

Petrol fiyatları sert yükseldi! AB'nin kararı piyasayı vurdu

AB'nin Rusya'ya uygulama kararı aldığı petrol ambargosu ve Çin'de azalan koronavirüs vakaları Brent petrolün varil fiyatının bugün yüzde 1.4'lük yükselişle 123 doları aşmasına neden oldu. Petrol fiyatları son 1 haftada yüzde 9 yükselerek 2.5 ayın zirvesini gördü

Yeniakit Publisher
2022-05-31 09:50:00 -
Petrol fiyatları sert yükseldi! AB'nin kararı piyasayı vurdu

Petrol fiyatları dün 120 doların üzerine çıkarken, bugün de yükselişini sürdürdü. Brent petrol yüzde 1.4'lük yükselişle 123 doları aştı. Bu yükselişte AB'nin ambargo kararı ve Çin'de azalan koronavirüs vakaları etkili oldu.

Dün gece Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'yı Rusya'dan petrol ithal etmenin yasaklanması konusunda anlaştı. 27 ülkeden oluşan AB'de tüm ülkeler yasağa destek verirken, yıl sonuna kadar Rus petrolü ithalatının yüzde 90 oranında azaltılacağı bildirildi.

Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle Rusya'nın petrolüne uygulanmaya başlayacak ambargo arz endişelerini beraberinde getirdi.

Büyüme beklentileri düşürülmüştü

Bunun yanında dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin'de koronavirüs vakaları dün 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Pek çok bölgede kısıtlamalar kaldırıldı. Çin'in koronavirüse karşı sıfır tolerans uygulamasının ülkenin büyümesini yavaşlatması bekleniyor. Son olarak 2 hafta önce Goldman Sachs bu ülkenin 2022 büyüme beklentisini yüzde 4.5'ten yüzde 4'e düşürdü.

Ancak vaka sayılarındaki düşüş toparlanmanın daha hızlı olabileceğine yönelik bir beklenti yarattı. Bu da küresel ticaretin merkezi konumundaki Çin'de petrol talebinin artması anlamına geliyor.

Hem arzda düşüş hem de talepte artış beklentileri üst üste gelince Brent petrolün varil fiyatı 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 1 haftada yaklaşık yüzde 9 yükseldi.

 

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Yorumlar

emekli

biz ne kadar geri zekalı birileriyiz, bize ne ab'den, çin ve hindistan oturdu rusya ile petrolde ucuz fiyattan anlaştı, bizde hala mal mal ab'nin kuyruğuna takılmış, onların fiyatı 100 dolar olursa bizde mi yapacağız, harbiden siz ekonominin ''E'' sinden anlamayanlar topluluğusunuz, bugüne kadar çok iyi ülke yönetmişsiniz, helal olsun size..

şüpeci

ABD kölesi avrupa durmasın ambargo uygulayıp kendine zulmetsin Kowboy sözde Türkiyeye gözdağı vermek için yunana onlarca üs kurdu ya, bu paravanla yunan tankerlerine rusyadan petrol sattırıyor kendisi elaltından deliyor ambargoyu aynen dediği gibi ABD nin dostu yoktur sadece çıkarları vardır avrupa durmasın onun talimatıyla ambargo uygulasın Gerçi prk çok ambargo kararına rağmen avrupalı da çok elaltından deliyor ya demek o ki hepsi birbirinden farksız birbirine kazık atıyor... küfür milleti tekdir aynıdır diyor ya Şerefsiz yunan bizi ambargoya katılmamakla boşuna suçlamıyormuş maksat suçunu örtmekmiş kendisi rusla iş tutuyor
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