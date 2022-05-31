Petrol fiyatları sert yükseldi! AB'nin kararı piyasayı vurdu

Petrol fiyatları dün 120 doların üzerine çıkarken, bugün de yükselişini sürdürdü. Brent petrol yüzde 1.4'lük yükselişle 123 doları aştı. Bu yükselişte AB'nin ambargo kararı ve Çin'de azalan koronavirüs vakaları etkili oldu.

Dün gece Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'yı Rusya'dan petrol ithal etmenin yasaklanması konusunda anlaştı. 27 ülkeden oluşan AB'de tüm ülkeler yasağa destek verirken, yıl sonuna kadar Rus petrolü ithalatının yüzde 90 oranında azaltılacağı bildirildi.

Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle Rusya'nın petrolüne uygulanmaya başlayacak ambargo arz endişelerini beraberinde getirdi.

Büyüme beklentileri düşürülmüştü

Bunun yanında dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin'de koronavirüs vakaları dün 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Pek çok bölgede kısıtlamalar kaldırıldı. Çin'in koronavirüse karşı sıfır tolerans uygulamasının ülkenin büyümesini yavaşlatması bekleniyor. Son olarak 2 hafta önce Goldman Sachs bu ülkenin 2022 büyüme beklentisini yüzde 4.5'ten yüzde 4'e düşürdü.

Ancak vaka sayılarındaki düşüş toparlanmanın daha hızlı olabileceğine yönelik bir beklenti yarattı. Bu da küresel ticaretin merkezi konumundaki Çin'de petrol talebinin artması anlamına geliyor.

Hem arzda düşüş hem de talepte artış beklentileri üst üste gelince Brent petrolün varil fiyatı 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 1 haftada yaklaşık yüzde 9 yükseldi.