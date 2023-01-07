Petrol fiyatları için çok kritik! LNG patlaması milyarlarca dolarlık varlıkla sona erebilir: O bölgeden fışkırıyor!

Birkaç yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olabileceği fikri kulağa fantastik gelebilirdi. Yine de geçen yıl tam da bunu yaptı: ABD, 2022'de 81 milyar m3'ün üzerinde Katar kadar sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etti. Ve bu yıl daha fazla ihracat yapacak. Ancak patlama, birçok kişinin beklediğinden daha erken sona erebilir. Geçen yıl Meksika Körfezi terminallerinde sıvılaştırılan gazın çoğu, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın işgaline karşı yaptırımlar şeklini alan kendi tepkisi nedeniyle fosil yakıtsız bir geleceğe doğru rotasını değiştiren Avrupa'ya gitti. Moskova'dan daha düşük gaz teslimatları şeklinde şaşırtıcı olmayan bir yanıta yol açtı.

ABD'li LNG üreticilerinin, özellikle Freeport LNG'nin bir patlamanın ardından devre dışı kalması ve yıl sonuna kadar devre dışı kalmasından sonra, Rus gazının bıraktığı boşluğu doldurabileceğini çok az kişi bekliyordu. Yine de Avrupa'da ısıtma sezonunun başlamasından bu yana çoğu zaman ılıman hava durumu yardımcı oldu ve 2022'yi yeterli gaz arzıyla bitirdi.

Geçen yıla göre çok daha az Rus gazı girişiyle bu yılın Avrupa ülkeleri için daha da zor geçmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan daha yüksek ithalatla bile, büyük olasılıkla LNG fiyatlarını daha da yükseltecek ve daha fazla talebi yok edecek bir arz açığı olabilir. Ve bu, nihayetinde en son ABD LNG patlamasının geri alınması olabilir.

Bir enerji STK'sı olan Enerji Ekonomisi ve Mali Analiz Enstitüsü, LNG ihracat patlamasıyla ilgili yakın tarihli bir makalesinde, bundan çıkarılacak birkaç önemli ders olduğunu ve bu derslerin ABD LNG endüstrisinin geleceği için önemli etkileri olabileceğini yazdı. .

Birincisi, Biden yönetiminin ihracat artışında rol oynamasıydı. İkincisi, aldığı tüm ABD LNG'sine rağmen Avrupa'nın hala enerji sıkıntısı çekmesiydi. Üçüncü ders, ABD LNG sevkiyatlarındaki artışın, üretim kapasitesinde büyük bir artış olmaksızın mümkün olduğuydu.

Bir başka ders de, Avrupa'nın rahat LNG tedarik seviyelerinin Asya'nın aleyhine olduğuydu. kamugundemi'ne göre: IEEFA'nın LNG ihracat kalıplarından çıkarılabileceğini söylediği son ders belki de en önemlisidir: ABD'li üreticiler Avrupa'dan gelen uzun vadeli talebe güvenmemelidir.

Avrupa Birliği de bu konuda açık olmuştur. Enerji hakkında söyleyecek bir şeyi olan hemen hemen her AB ve üye devlet hükümet yetkilisi, AB'nin uzun vadede fosil yakıtlara olan bağımlılığını azalttığını öngören geçiş senaryosuna bağlı kaldı.

Geçen yıl, fosil yakıtların kullanımını geçici olarak artırabilecek engellerin olabileceğini gösterdi - geçen yıl AB'den gelen kömür talebi de arttı - ancak bu, AB'nin petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmaya devam etme kararlılığını sarsmış görünmüyor.

Pek çok kişi, diğer tüm bölgeler gibi AB'nin de güvenilir enerjiye ihtiyacı olduğu ve rüzgar ve güneş enerjisinin bunu sağlayamadığı için bu azalmanın fiziksel olarak imkansız olduğunu iddia edecektir. Yine de yüksek LNG fiyatları, işi görebilir ve büyük talep artışını caydırabilir, hatta belki de IEEFA'nın öngördüğü gibi bir talep düşüşüne yol açabilir.

Reuters'ten Gavin Maguire, yakın tarihli bir köşesinde, ABD'nin AB'ye yaptığı LNG ithalatının blok için “hem can simidi hem de tahliye” olduğunu belirtti. Bir yandan, bu artan ithalatın kış için depoda yeterli gazı sağladığına dikkat çekti. Öte yandan, Avrupa'nın ceplerini oldukça boşalttı.

Geçen yıl fiyatlar, yalnızca depolama mağaralarını dolduracak kadar gaz bulmakla fazlasıyla meşgul olan Avrupalı ​​gaz alıcılarının düşündüğü son şeyken, bu yıl fiyatlar daha fazla dikkat çekebilir. Bunun sinyalleri geçen yıl 15 AB üye ülkesinin Komisyonu ithal gaza tavan fiyat teklifi getirmeye zorlamasıyla geldi - tüm ihracatçılar bunun dünyadaki en iyi fikir olmadığını söyledi.

Reuters'tan Maguire, köşesinde ABD'li LNG ihracatçılarının 2022'nin ilk dokuz ayında 35 milyar dolar gelir elde ettiğini kaydetti. Bu, yılın önceki dokuz aylık dönemindeki 8,3 milyar dolarla karşılaştırıldı. Bunun çoğu, esasen Avrupa'nın LNG ithalat faturasıdır ve işletmeler ve hane halkları için enerji fiyatı darbesini hafifletmek için mücadele eden ulusal hükümetler için birçok başka fatura ile birlikte gelir.

Kısa vadede ABD, Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi olmaya devam edecek. ABD şirketleri, Asya da dahil olmak üzere, emtiaya yönelik parlak talep görünümünün ortasında yeni LNG ihracat terminalleri inşa etmeye devam edecek. Ancak Avrupa lehine LNG'ye hasret kalmış Asya ülkeleri alternatifler - herhangi bir alternatif - ararken, Avrupa'nın kendisi de bir gaz bağımlılığını bir başkasıyla değiştirdiğini fark ettiğinde yenilenebilir enerji planlarını ikiye katlıyor.

Uzun vadede, ABD'nin LNG ihracat kapasitesindeki artış, Avrupa'nın kritik metal arzının temel gerçeklerine dayalı olarak oldukça muhtemel olan yenilenebilir enerji rüyası başarısızlığa uğramadığı sürece atıl varlıklar olarak sonuçlanabilir.