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Ekonomi Petrol fiyatları fırladı! Benzin ve motorine kallavi zam geldi!
Ekonomi

Petrol fiyatları fırladı! Benzin ve motorine kallavi zam geldi!

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara çıkarak 8 yılın zirvesini görmesi akaryakıt fiyatlarına da zammı kaçınılmaz hale getirdi. EPGİS'in yaptığı duyuruya göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:53:00 - 2022-02-25 17:20:00
Petrol fiyatları fırladı! Benzin ve motorine kallavi zam geldi!

Son dakika edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 liraya yükseldi

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

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