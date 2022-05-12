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Dünya Petrol fiyatları düştü
Dünya

Petrol fiyatları düştü

Dünya genelindeki son gelişmelerin ardından ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 09:53:00 -
Petrol fiyatları düştü

Hafta ortasında Çin'deki vakaların gerilemesiyle yükseliş kaydeden petrol fiyatlarında yön yine aşağı döndü. ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.

Petrol fiyatlarında Çin'deki salgına yönelik iyimserliği daha temkinli hale dönmesiyle yükseliş yerini düşüşe bıraktı.

Bu hafta 110 doları test eden ABD ham petrolünde yine 100 doların altı görülürken, Brent petrol de 106 dolara geriledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

 

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