THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,37 dolardan el değiştiriyor.

13 Kasım 2018 Salı 10:07
Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!

Dün 69,62 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,85 dolara çıkan Brent petrolün varilfiyatı, bu sabah 69,14 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,33'lük artışla 69,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı, "Umarım Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Suudi Arabistan üretimlerini azaltmayacak, arza dayalı olarak fiyatların daha düşük olması gerekiyor." açıklamasının ardından fiyatlarda gerileme gözlemlendi.

Uzmanlar, dünya genelinde yükselen arz dolayısıyla artan petrol stokları, güçlü dolar paritesi ve küresel ekonomideki daralma endişelerinin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Bugün, OPEC'in Ekim Ayı Petrol Raporu ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2018 Dünya Enerji Görünümü Raporu açıklanacak. Küresel piyasalarda raporların yansımaları takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 69,50 ile 69,69 dolar aralığının direnç, 69,12 ile 69,31 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:07
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret edip hedef gösterdi, Ali Erbaş'a saldırdı!
    1. Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret..
    2. İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı
    3. 10 bin bekçi alınacak
    4. Şimşek ailesi örnek oldu
    5. EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te
    6. Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
    7. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    8. ﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu
    9. Resmen açıklandı! Milyarlık şirket..
    10. Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede..
    11. Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!
    12. Müzeler şehri Gaziantep
    13. Konyaspor açıkladı! Rıza Çalımbay'ı..
    14. Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!
    15. Konya'da kamyonet kullanan 12..
    16. Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa..
    17. Mevlid Kandili ne zaman hangi gün?
    18. Yeni hedef: Uzaklarda arama
    19. Öztürk Yılmaz disipline verilince çark..
    20. Emsal karar... Dedikodu yaptı, kovuldu!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...