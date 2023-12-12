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Ekonomi Petrol fiyatları, Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek: Petrol 5 ayın dibine yakın! Petrole ve akaryakıta ait son durum
Ekonomi

Petrol fiyatları, Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek: Petrol 5 ayın dibine yakın! Petrole ve akaryakıta ait son durum

Yeniakit Publisher
2023-12-12 17:41:00 - 2023-12-12 17:47:10
Petrol fiyatları, Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek: Petrol 5 ayın dibine yakın! Petrole ve akaryakıta ait son durum

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler ve indirimin ardından vatandaşlar yeni zam, indirim var mı merak ediyor! Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta gelen peş peşe indirimlerle 3 kez liste güncellemişti. Petrolün Akaryakıt fiyatlarında etki

Beş ayın en düşük seviyesine yakın seyreden petrol, benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler getirecek mi? 12 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler neler? İşte detaylar…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol, piyasalarda 76,50 dolardan alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşıp ardından 74 dolara kadar gerilerken, şimdi 76 doların üzerinde seyrediyor. Araç sahipleri petrolde yaşanan bu dalgalanmaların pompaya yansıyıp yansımayacağını merak ederken geçtiğimiz hafta benzin fiyatı için 1, motorin fiyatları için 2 olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında ard arda indirimler yaşanmıştı.

Petrol fiyatları, OPEC+'nın üretim kesintilerini uzatma ve derinleştirme vaadinin fiyatlardaki düşüşü durduramamasının ardından arz fazlası endişeleri arttırıyor.

PETROL FİYATLARI BEŞ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKIN

Geçen hafta benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere petrol fiyatları tarafında yaşanan düşüşlere paralel akaryakıt fiyatları için üst üste 3 indirim geldi. Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde etkisini artıran petrol fiyatları beş ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol düşüşle beraber son günlerde benzin-motorin fiyatları için indirim gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında akaryakıt için üst üste 3 indirim gelmişti.
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PETROLDE ARZ FAZLASININ GENİŞLEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ KORKULAR ARTTI

Küresel gösterge Brent, önceki iki seansta yüzde 2,7 yükseldikten sonra varil başına 76 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 71 doların üzerinde işlem gördü. OPEC+ ittifakı üyelerinin, ABD de dahil olmak üzere OPEC dışı tedarikçilerden gelen artan üretimin yanı sıra, son gönüllü kesinti turuna da tamamen bağlı kalacağına dair şüpheler, arz fazlasının genişleyeceği yönündeki korkuları artırdı.

Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti.

Petrolün fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Peki 12 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 2024 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 80 dolardan 82 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 75 dolardan 78 dolara yükseltti.

TAHMİNLER 5 DOLAR YÜKSELDİ

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar ve 70 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 30 Kasım'da yapılan toplantıda bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artığını belirtti.

AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Petrolün fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Artışların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 35,43 TL
Ankara 36,05 TL
İzmir 36,25 TL
BENZİN FİYATLARI

İstanbul 32,98 TL
Ankara 33,66 TL
İzmir 33,79 TL

Kocaeli

Motorin: 35,41 TL

Benzin: 32,93 TL


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Yorumlar

akaryakıt fiyatları benzin fiyatları motorin fiyatları

akaryakıt fiyatları benzin fiyatları motorin fiyatları diye diye kafayı yiyeceğiz.. BENZİN FİYATLARI İstanbul 32,98 TL imiş.. 38 TL olduğunda Ekrem bağırıp çağırıyordu. Benzin ucuzlamış ama otobüs biletlerine indirim yapmaya hiç niyeti yok. Sahi benzin kullanmıyor, otobüsler değil mi. İyi de motorin de ucuzlamış.
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