Petrol fiyatları 4 ayın zirvesine yaklaştı!

Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC raporları öncesi dört ayın zirvesine yaklaştı.

Petrol, ABD ham petrol stoklarının arttığını gösterebilecek veriler öncesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın tırmanma olasılığına ilişkin endişeler üzerine Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyesinden kapattıktan sonra Asya'da yatay seyrediyor.

ABD ham petrolü Salı günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra varil başına 83 dolar civarında işlem gördü. Başkan Volodymyr Zelenskiy'nin ülkesinin OPEC+ üreticisinin "sularımızı bloke etmesini" önlemek için misilleme yapacağını söylemesinin ardından Rusya'nın Karadeniz'den akış riskine yönelik artan bir odaklanma var. Sözler, hafta sonu Ukrayna'da bir petrol tankerine düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından geldi.

Bazı kaynaklara göre, endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 4,07 milyon varil arttığını bildirdi. Çarşamba günü hükümet verileri tarafından onaylanırsa, bu dört hafta içindeki ilk kazanç olacaktır.

Petrol, OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısma taahhütlerinin ardından Haziran sonundan bu yana yükseldi, ancak ters rüzgarlar hala devam ediyor. Çin'in ekonomik toparlanması durgun olmaya devam ediyor ve Salı günü Enerji Bilgi İdaresi, ABD'nin bu yılki ürün tüketimi tahminini düşürdü.

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Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC, yılın ikinci yarısında sıkılaşması beklenen petrol piyasasının anlık görüntülerini sağlayacak raporları bu hafta yayınlayacak.