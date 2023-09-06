Petrol fiyatına Suud dopingi! Üretim kısma kararı piyasayı ateşledi

Suudi Arabistan, petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak ve dengelemek amacıyla günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Aralık ayı sonuna kadar üç ay daha uzatacağını duyurdu. Rusya ayrıca petrol ihracatındaki gönüllü kesintiyi yıl sonuna kadar günde 300.000 varil kadar uzattı.

Her iki ülke de, piyasa koşullarına bağlı olarak kesintilerin derinleştirilmesi veya üretimin artırılmasının değerlendirilmesi için kararları aylık olarak gözden geçireceklerini söyledi. Öte yandan, önemli ekonomilerdeki zayıf imalat ve hizmet verilerinin etkisiyle küresel ekonomik belirsizlikler talep görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü yaptıkları arz kısıntılarını yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının ardından petrol fiyatları Kasım ayından bu yana gör8ülen en yüksek seviye çıktı.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü dün yüzde 1,3 artışla 87 dolar/varil civarında işlem gördü.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 91,109 dolara kadar yükseldi ve ilk kez 90 doların üzerinde kapandı

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GOLDMAN'DAN PETROLE 100 DOLAR SENARYOSU

Goldman Sachs Group da yayınladığı raporda, "OPEC+'nın hamleleri fiyatlara ilişkin görünümüne yükseliş riskleri getirdi" dedi. Goldman analistleri raporda, Brent fiyatının varil başına 100 doların üzerine çıktığı bir senaryonun da bulunduğu çeşitli senaryoların ana hatlarını ortaya koyarlarken, bunun bir temel durum görüşü olmadığını da vurguladılar.

G7'DEN RUS PETROLÜ KARARI

G7 üyeleri Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasının düzenli olarak gözden geçirilmesini rafa kaldırdı.

Küresel ham petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Rus ham petrolünde fiyatın sınırın üzerinde işlem görmesine rağmen fiyat sınırının düzenli olarak gözden geçirilmesini rafa kaldıran blok için kaynaklar, "Haziran ya da Temmuz ayında bir gözden geçirme yapmak ya da en azından bu konuda konuşmak için bazı görüşmeler oldu, ancak bu hiçbir zaman resmi olarak gerçekleşmedi" ifadelerini kullanırken, bazı AB ülkelerinin gözden geçirme konusunda istekli olmalarına karşın, ABD ve G7 üyelerinin değişiklik yapma konusunda çok az iştahlı olduklarını söylediler.

Bu ay sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu oturumları sırasında üst sınıra ilişkin görüşmeler için gayrı resmi bir platform oluşabileceği de ifade edildi.

Avrupa Birliği ve Avustralya ile birlikte G7 ülkeleri geçtiğimiz Aralık ayında Rus petrolüne tavan fiyat mekanizması getirmiş, bunu Şubat ayından itibaren akaryakıta getirilen tavan fiyat mekanizması takip etmişti. Başlangıçta AB ülkeleri tavan fiyatı her iki ayda bir gözden geçirmeyi ve gerekirse ayarlamayı kabul etmişlerdi. Ancak G7, Mart ayından bu yana üst sınırı gözden geçirmedi ve G7 politikaları hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, grubun fiyat tavanını ayarlamak için acil bir planı yok.

Mekanizma, üçüncü ülkelerin, ham petrol için varil başına 60 dolar, ağır yakıt için varil başına 45 dolar ve benzin ve dizel gibi hafif yakıt için varil başına 100 dolar olan fiyat sınırlarını aşmadıklarını kanıtlamaları halinde, Batılı gemi sigortası kullanarak Rus yakıtı satın almalarına izin veriyor.