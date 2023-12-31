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Dünya Petrol fışkırıyor! Suudi Arabistan damga vurdu: sektör için deprem etkisi gibi oldu! Tarihi BAE, Çin, Hindistan anlaşmaları ile 2024'e merhaba dediler
Dünya

Petrol fışkırıyor! Suudi Arabistan damga vurdu: sektör için deprem etkisi gibi oldu! Tarihi BAE, Çin, Hindistan anlaşmaları ile 2024'e merhaba dediler

Yeniakit Publisher
2023-12-31 00:43:00 - 2023-12-31 00:50:26
Petrol fışkırıyor! Suudi Arabistan damga vurdu: sektör için deprem etkisi gibi oldu! Tarihi BAE, Çin, Hindistan anlaşmaları ile 2024'e merhaba dediler

Hindistan ve BAE'nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan arasındaki gibi düzenlemeler, ticaret anlaşmalarının yapılmasında inanılmaz değişimlere sebep oluyor! Son dönemlerde BAE, Çin, Hindistan hükümetleri ile önemli anlaşmalar sonrası basına duyuru yapılıyor...

Küresel petrol ticaretinin manzarası, giderek artan sayıda işlemin ulusal para birimleri kullanılarak gerçekleştirilmesi ve ABD dolarının geleneksel hâkimiyetinden uzaklaşılmasıyla önemli değişikliklere uğruyor. Petrol anlaşmalarının yaklaşık %20'si artık ABD doları dışındaki para birimleriyle yapılmakta olup, bu hareket özellikle Çin ve Hindistan'a kendi ulusal para birimleriyle indirimli fiyatlardan petrol satan Rusya ve İran tarafından desteklenmektedir.

Brezilya'nın Çin'e yaptığı küspe satışlarında görüldüğü gibi bu eğilim sadece petrolle sınırlı değil ve Hindistan'ın BAE'den rupi cinsinden petrol alımlarını da içeriyor. Bu işlemler, uluslararası ticarette ödeme yöntemlerinde daha geniş bir çeşitlenmeye örnek teşkil etmektedir. JPMorgan'a göre, 2023 yılında dolar dışı emtia işlemlerinde bir önceki yıla göre yedi artışla on iki önemli işlem gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin büyük çoğunluğu Rusya ile gerçekleşirken, Hindistan ve BAE arasında da önemli bir anlaşma yapıldı.

Para birimi takas anlaşmaları bu değişimi kolaylaştırmada kritik bir rol oynuyor. Hindistan ve BAE'nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan arasındaki gibi düzenlemeler, ticaret anlaşmalarının yapılmasında yerel para birimlerinin kullanımını destekledi. Gelişen bu dinamiklere rağmen, ABD doları forex piyasasında %88'lik payıyla güçlü varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Dolar dışı işlemlerdeki artış, çeşitlenen bir manzaraya işaret etse de doların forex piyasasındaki lider para birimi konumu şimdilik büyük ölçüde rakipsiz kalmaya devam ediyor.

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