Petrol fışkırıyor! Bölgede çok büyük bir doğalgaz haberi sonrası Türkiye'den tarihi adım: Faturaları düşürecek 'Ateş' yandı

Türkiye, Karadeniz’de yıllardır verdiği emeğin karşılığını aldı. 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin bir kısmı sisteme verilerek tüketime sunulmuştu. Son yıllarda doğalgaz ithalatı yüzde 99 seviyelerine kadar yükselmişti, Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin 5 milyon metreküplük bölümünün sisteme aktarılmasıyla gaz ithalatında yüzde 3 düşüş yaşandı. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, Haber7’ye yaptığı değerlendirmede son 3-4 yıllık süreçte Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlılığının yüzde 25 düşeceğine dikkat çekti.

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın ilk fazının sistemde olduğunu hatırlatan Akyener, şu an bu fazda günlük 5 milyon metreküplük üretim olduğunu söyledi. Zaman içerisinde bu üretimin 10 milyon metreküpe yükseleceğine işaret eden Akyener, “Bugün itibariyle günlük 4 ila 5 milyon metreküplük bir gaz sisteme veriliyor. Bu üretim Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlılığını yüzde 3 azaltıyor. Günlük 10 milyon metreküp üretime çıkıldığında dışa bağımlılık oranı yüzde 6 düşecek” diye konuştu. İkinci faza geçildiğinde ise 40 milyon metreküplük günlük üretim olacağına dikkat çeken Akyener, 2027 veya 2028 yılları arasında ikinci fazın da devreye girmesiyle doğalgazda dışa bağımlılık oranının yüzde 25 azalacağını vurguladı.

YERLİLİK ORANI ARTTIKÇA FİYATLAR DÜŞECEK

Yerlilik oranı ne kadar artarsa Türkiye'nin cari dengeyi kontrol etmesinin ve yönetebilmesinin daha da kolaylaşacağını belirten Akyener, "Yerlilik oranının artması doğalgaz fiyatlarının dahi en azından bölgesel anlamda yerine göre yönlendirebilme kabiliyeti kazanabilmesi anlamına geliyor" dedi. Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve hidrokarbon alanında yapılan faaliyetlerin ilave gaz anlamında Türkiye'nin elini güçlendirdiğini ifade eden Akyener, ileriki süreçlerde kış şartlarında fiyatların çok yükseldiği bir dönemde Türkiye'nin elindeki ilave gazı piyasaya sürerek, fiyatları aşağıya çekebilme imkanı olduğunu söyledi. Akyener, gaz fiyatlarının aşağıya düşmesi için biraz daha zaman olduğunun altını çizdi. Doğalgaz fiyatlarının kısa bir süre içerisinde aşağıya çekilmesinin mümkün olmadığını belirten Akyener, ancak zaman içerisinde Türkiye'nin doğalgaz alanında yaptığı yatırımlar sayesinde fiyatların düşeceğini vurguladı.

GABAR'DA PETROL ÜRETİMİNDE REKOR

Türkiye'nin doğalgaz alanında gerçekleştirdiği tarihi başarıların, bu alanda kazanılan sinerjinin petrol arama çalışmalarına da yansıdığına dikkat çeken Akyener, doğalgaz ve petrolde arama çalışmalarının benzer tekniklerle gerçekleştiğini sadece üretim sürecinde bazı farklılıklar olduğunu belirtti. Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşif sürecinde elde ettiği yeni teknolojilerle sondaj çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Akyener, Gabar'daki petrol üretiminin de bu sinerjiyle geliştiğini vurguladı. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim hedefinin 100 bin varil olduğuna işaret eden Akyener, Gabar gibi zor bir bölgede hızlı bir şekilde üretimin başlayabilmesinin Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti. Akyener, "Denizlerde doğalgaz alanında yakalanan başarı, karada petrol ile devam ediyor. Bu sinerji farklı alanlarda da sürecek ve Türkiye, doğalgaz ve petrolde oyun kurucu ülkelerden biri haline gelecek" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"YILLIK 8 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Akkuyu Nükleer Santrali'nde 4 reaktörde aktif hale geldiğinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını yüzde 5 ile 6 arasında azaltacağına işaret eden Akyener, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını ise yüzde 10 oranında karşılayacağını belirtti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin, Türkiye'nin doğalgaz alanında da elini rahatlatacak bir proje olduğunu ifade eden Akyener, "Akkuyu, doğalgaz santrali olmamasına rağmen Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığını yüzde 10'lardan fazla azaltacak. İthal kömür tüketmek yerine nükleeri kullanacağız" dedi. Akyener, Akkuyu'nun tam kapasite çalışmaya başlamasıyla daha ucuz bir elektrik elde edileceğini de belirtti.

"TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİDE İLK 20'DE"

haber7'nin derlediği haberde: Türkiye'nin yenilenebilir enerjide yaptığı atılımların Elektrik Kanunu'nun çıktığı dönemlere dayandığını, ama atılımların 2010'dan sonra hızlandığını belirten Akyener, Türkiye'nin gerek güneş de gerek ise rüzgarda üretim potansiyelini geliştirebilmek için alım garantileri verdiğini ve süreci şeffaf bir şekilde ürettiğini ifade etti. Türkiye'nin yerli yenilenebilir teknoloji üretimini de teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirdiğini söyleyen Akyener, rüzgar ve güneşte kurul gücün 10 megavatın üzerine çıktığına dikkat çekti. Akyener, "Türkiye, hem kurulu güçte hem de üretimde Avrupa'nın üzerinde, dünyada ise ilk 20 ülke arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi!