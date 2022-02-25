Petrol denge arayışında!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinin ikinci gününde, piyasalarda dün yaşanan dalgalı seyir bugün yerini sakin bir havaya bıraktı.

Dün gün içinde görülen keskin düşüşlerin ardından risk iştahının artmasıyla Wall Street'te başlıca endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişe geçmesi bu sabah Asya piyasalarını da yukarı taşıdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmeye başlayan Rusya'ya yaptırımlarla karşılık vermesi Wall Street'teki yükselişlere destek oldu.

Ancak Wall Street'teki yükselişleri bugün ABD vadelilerindeki düşüş izliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,5 civarı yukarıda.

Dolar/TL, 14 seviyesinin üzerinde dalgalanıyor

Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri opreasyonu nedeniyle yaşanan şok dalgasında sert bir şekilde dalgalanan ve değer kaybeden Türk Lirası, bugün daha sakin başladı. Dün gün ortasında 14,50'yi aşan dolar/TL, 14 liranın birkaç kuruş üzerinde günü tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde ise kur 14 liranın hemen altında değerleniyor. Euro/TL ise 15,75 seviyelerinde.

Borsa İstanbul ise dünkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımları ve küresel piyasalarda artan risk iştahı ile bugün yüzde 1'in üzerinde yukarıda. BİST 100 Endeksi, açılışın ardından 1.870 puan civarında hareket ediyor.

Altın fiyatları yükselişe geçti

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatında sert dalgalanmalar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin bu saldırı karşısında Rusya'ya yönelik açıkladıkları ağır yaptırımların etkilerini değerlendirmeye çalışan spot altın, bugün yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dün 1.973 dolar ile Eylül 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye test eden ve ardından sert bir geri çekilme yaşayan spot altın fiyatı bu saban yüzde 1 civarı artışla 1.915 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 105 doları aşan fakat sonrasında 95 dolara kadar çekilerek yüksek oynaklık sergileyen brent petrol, bu sabah yeniden 98-100 dolar aralığına hareketlendi.

ABD Dolarında yataya döndü, tahvil faizleri yükselişte

Doların başlıca para birimleri karşısında değer kazanması sonucunda, dolar endeksi Haziran 2020'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 97,740'a kadar yükselmesinin ardından bu sabah saatlerinde 97 seviyesinin altına çekildi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri gün içerisinde yüzde 1,84'e gerilemesinin ardından bu sabah yüzde 1,9 seviyesine yükseldi. Dünkü düşüşler günlük bazda Kasım ayının sonundan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.