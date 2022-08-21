"Petrol bulacağız diye ödleri kopuyor" dedi ve ekledi: Bunlara kötü bir haberim daha var

Hürriyet gazetesi yazarı Rauf Tamer, Türkiye'nin hayrına olan her gelişmeye karşı çıkan sözde aydın kesime tepki gösterdi.

Tamer'in bugünkü yazısı...

Türkiye'ye 20 milyar dolar civarı bir para mı girmiş ne?

Girmiş mi girmemiş mi, o da belli değil ama paranın kayıt dışı olduğunu belirten birkaç yarı aydınımız Türkiye'yi dünyaya jurnal ediyor...

Sanki burası korsan devlet.

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Haber doğru olsa, o arkadaşların ihbarcılığına falan aldırmayacağım ama para sahiden geldi mi acaba?

- Geldiyse, daha da gelsin inşallah.

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Türkiye'ye giren her kuruş, kimilerini bedbaht edecekse etsin. Vallaha isterse herbiri çatlasın patlasın...

Bunlar, kaynağı ne olursa olsun -ister legal ister illegal- Türkiye'ye giren veya girecek olan her paradan ve her iyi haberden rahatsızdırlar.

Tedavileri de mümkün değildir.

***

Bakar mısınız?

Ödleri kopuyor, Doğu Akdeniz'de petrol bulacağız diye.

Zaten çok üzülüyorlar Karadeniz'deki keşfimize.

Esad'la barışma ihtimalimiz, bunları kahrediyor...

Mısır, İsrail, Arap Emirlikleri... Suudi Arabistan, Ermenistan gibi ülkelerle kurulan taze ilişkiler bunları hasta ediyor.

Yunanistan bile bunlar kadar üzülmüyor.

Yahu gülün biraz.

Gülümseyin.

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Bunlara bir kötü haber daha:

- Amerika F-16'ları veriyor... Nokta.

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Ayrıca...

"YPG bize mi saldıracak" ama Anadolu toprağına roketler ve füzeler hep Suriye topraklarından atıldığına göre, Meclis'te tezkereye hayır diyenler her saldırıda ne hissediyorlar acaba? Bunu çok merak ediyorum.