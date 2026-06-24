Üreticiler her şeyi anlattı: Araba lastiklerinin siyah olmasının asıl sebebi… Hepsi bu yüzden aynı renkte üretiliyormuş...
İşte araba lastiklerinin siyah olmasının asıl sebebi...
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İşte araba lastiklerinin siyah olmasının asıl sebebi...
İlk üretilen araba lastikleri açık renkteydi. Ancak zamanla hepsi tamamen siyah renkte üretilmeye başlandı. Yıllardır birçok kişinin merak ettiği bu konuya karşı üreticiler, şoke edici o ayrıntıları açıkladı.
İlk üretilen araba lastikleri açık renkte olmasına rağmen zamanla neden tamamen siyah renkte olduğu merak edilen konular arasında.
Günümüzde araba lastiklerinin siyah olmasının temel nedeni aslında, üreti sırasında kauçuğa eklenen karbon siyahı adı verilen maddedir.
Bu malzeme, lastiklerin güneş ışınlarına, yüksek sıcaklığa ve aşınmaya karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.
Aynı zamanda lastiklerin ömrünü uzatarak yol tutuşuna da katkıda bulunuyor. İlk dönemlerde doğal kauçuktan üretilen açık renkli lastikler, sıcaklık ve güneş ışığından dolayı daha hızlı yıpranıyordu.
Bu duruma karşı olarak üreticiler, kauçuğa karbon siyahı ekleyerek bu sorunu büyük ölçüde çözdü. Karbon siyahı, lastiğin yapısını güçlendirirken çatlama ve aşınma riskinin de azalmasını sağlıyor.
Bu sayede lastikler daha uzun süre sürüş güvenliği de sağlanarak kullanılabiliyor.
Uzmanlara göre siyah renk, ısıya daha dengeli şekilde dağıtabildiğinden lastiklerin yüksek hızlarda maruz kaldığı zorlu koşullara karşı dayanıklılık sağlıyor.
Bu nedenle dünya genelindeki otomobil, kamyon ve motosiklet lastiklerinin büyük bölümü siyah renkte üretiliyor.
Günümüzde farklı renklerde konsept lastikler geliştirilse de, dayanıklılık ve performans açısından karbon siyahı kullanılan siyah lastikler sektörün standart çözümü olmaya devam ediyor.
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