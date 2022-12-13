  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol bir anda yükseldi! Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? Cevabı belli oldu
Ekonomi

Petrol bir anda yükseldi! Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? Cevabı belli oldu

75 dolardan 79 dolara kadar yükselen brent petrolün dalgalı seyrinin akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor. Normalde günler öncesinden belli olan zam ve indirim gelişmesi şu an bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 13:15:00 -
Petrol bir anda yükseldi! Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? Cevabı belli oldu

75 dolar seviyelerine kadar Brent petrol 79 dolar bandına kadar yükseldi. Vatandaşlar ise akaryakıtta indirim olup olmayacağını merak ediyor

Brent petrol şu an 78 seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbn-i Sina'nın boğaz ağrısı çayı: Boğaz enfeksiyonuna ve öksürük için tarifi! 2 dakikada çözüm
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın boğaz ağrısı çayı: Boğaz enfeksiyonuna ve öksürük için tarifi! 2 dakikada çözüm

Dışarı çıkamadığımız şu günlerde doğal reçeteler ile bağışıklığımızı destekleyebiliriz. Boğazınızda yanma ve ağrı hissediyorsanız bu karışım..
THY O şehir için yeni flaş kararı açıkladı. Düzinelerce yolcu taşıyacak: İlk kez uçma kararı aldılar
Yaşam

THY O şehir için yeni flaş kararı açıkladı. Düzinelerce yolcu taşıyacak: İlk kez uçma kararı aldılar

THY, aldığı yeni kararı KAP'a bildirerek bir şehir için ilk kez uçuş yapacağını açıkladı. Binlerce çalışanı olan THY kararını açıkladı. Yüzl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13-14 Aralık'ta önemli ziyaret
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13-14 Aralık'ta önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenist..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23