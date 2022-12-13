Petrol bir anda yükseldi! Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? Cevabı belli oldu

75 dolar seviyelerine kadar Brent petrol 79 dolar bandına kadar yükseldi. Vatandaşlar ise akaryakıtta indirim olup olmayacağını merak ediyor



Brent petrol şu an 78 seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.