  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Petrol arama ruhsatı kararları
Ekonomi

Petrol arama ruhsatı kararları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:13:38 -
Petrol arama ruhsatı kararları

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı iki yıl süreyle uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla", Kırklareli sınırları içinde kalan 12 bin 534 hektar yüzölçüme sahip saha için daha önce TP'ye verilen petrol arama ruhsatının süresi iki yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Indigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye de Nevşehir sınırları içinde kalan 60 bin 465 hektarlık saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı