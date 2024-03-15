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Ekonomi Petrol 4 ayın zirvesinde!
Ekonomi

Petrol 4 ayın zirvesinde!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 10:26:00 -
Petrol 4 ayın zirvesinde!

Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın arz kesintilerine ilişkin tahminini değiştirmesinin ardından dört ayın zirvesini gördü.

Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın arz kesintilerine ilişkin tahminini değiştirmesinin ardından dört ayın zirvesini gördü.

Brent önceki iki seansta yüzde 4,3 yükseldikten sonra varil başına 85 dolar civarına geriledi. ABD ham petrolü 81 dolara yakın. UEA, Perşembe günü yayınladığı aylık raporda, OPEC ve müttefiklerinin "petrol piyasalarını dengelemek" için kısıtlamalarını yılın geri kalanında sürdüreceğini varsaydığını belirtti.

Ocak ayından bu yana ABD stoklarındaki ilk düşüş ve Ukrayna'nın başka bir Rus rafinerisine saldırmasının ardından artan jeopolitik gerilimlerin de desteğiyle küresel gösterge bu hafta yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

Petrol vadeli işlemleri bu yıl içinde işlem gördükleri dar aralığın dışına çıktı ancak hâlâ daha fazla kazanımı sınırlayabilecek ters rüzgarlar mevcut. Bunlar arasında artan OPEC dışı arz, Çin'in talep endişeleri ve faiz indirimi beklentilerini geri iten ısrarcı ABD enflasyonu yer alıyor.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, UEA revizyonu ve ABD stok verilerinin fiyatları desteklediğini ancak Brent'in büyük olasılıkla 80 dolarlık düşük seviyelere gerileyeceğini söyledi. UEA'nın tahmininin fikir birliğine daha da yaklaştığını ve ABD'nin muhtemelen Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları konusunda Ukrayna'ya müdahale edeceğini de sözlerine ekledi.
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