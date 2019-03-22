PETLİM, SOCAR Terminal’e dönüştü

Ege Bölgesi’nin en büyük konteyner terminali Petlim, artık SOCAR Terminal adıyla hizmet verecek. 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 2017’de tam kapasite faaliyete geçen Petlim’in geçtiğimiz aylarda işletmesini de üstlenen SOCAR Türkiye, terminalin adını SOCAR Terminal olarak yeniledi. Limanın kurumsal kimliğinin de yenilendiğini söyleyen SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, terminalin operasyonel yapısını koruyacağını ve bölgenin en büyük ve en derin limanı olarak müşterilerine yenilikçi bir anlayışla hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti. Tamamı Türk mühendis ve müteahhitleri tarafından inşa edilerek Eylül 2017’de faaliyetine başlayan SOCAR Terminal, Ege Bölgesi’nde 18.000 TEU kapasiteli yeni nesil gemilere hizmet verebilen ilk ve tek liman unvanına sahip. 700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ve 16 metrelik minimum su derinliği ile Ege Bölgesi’nin en büyük limanı konumunda olan SOCAR Terminal, müşterilerine ve gemi işletmecilerine getirdiği yenilikler, güçlü altyapısı ve değerler bütünü ile Ege Bölgesi ve Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.