0553 313 94 23

Petlim artık "SOCAR Terminal" adıyla hizmet verecek

400 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 2017’de tam kapasite faaliyete geçen Petlim’in geçtiğimiz aylarda işletmesini de üstlenen SOCAR Türkiye, terminalin adını SOCAR Terminal olarak yeniledi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:55
Petlim artık "SOCAR Terminal" adıyla hizmet verecek

400 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 2017’de tam kapasite faaliyete geçen Petlim’in geçtiğimiz aylarda işletmesini de üstlenen SOCAR Türkiye, terminalin adını SOCAR Terminal olarak yeniledi.


Limanın kurumsal kimliğinin de yenilendiğini söyleyen SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, terminalin operasyonel yapısını koruyacağını ve bölgenin en büyük ve en derin limanı olarak müşterilerine yenilikçi bir anlayışla hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.


SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petlim Konteyner Terminali kurumsal kimliğini yeniledi. Aralık 2018’de işletmesi SOCAR Türkiye tarafından APM Terminals (APMT) şirketinden devralınan Petlim’in unvanı, ‘SOCAR Terminal’ olarak yenilendi. İsminin yanı sıra kurumsal kimliğini de yenileyerek değişim sürecine giren SOCAR Terminal, faaliyete başladığı süreçteki liman yönetim sistemi ve operasyonel yapısını korurken, SOCAR’ın Türkiye’deki entegrasyon vizyonu ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.


SOCAR Terminal’in yenilenen adı ve kurumsal kimliğiyle Ege Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini söyleyen SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, bu dönüşümle SOCAR’ın Türkiye için katma değer oluşturma vizyonunu yansıtmak istediklerini belirterek, "SOCAR olarak Türkiye’yi ekonomik anlamda güçlendirecek, cari açığı azaltmaya yardımcı olacak stratejik yatırımlarımızla kalıcı değerler yaratmayı hedefliyoruz. SOCAR Terminal de, Ege Bölgesi’nde yeni nesil gemilere hizmet verebilen ilk ve tek liman olarak, hem İzmir Aliağa için hem bölge için hem de Türkiye için değer oluşturmaya devam ediyor. SOCAR Terminal’in işletmesini üstlenen APM Terminals’e (APMT) ait şirketi satın alarak, terminalin işletmesini de Aralık 2018 itibarıyla SOCAR Türkiye üstlendi. Bu süreçle birlikte, SOCAR’ın entegrasyon vizyonunu en iyi şekilde yansıtabilmek amacıyla limanın unvanını ve logosunu yeniledik. Çok kısa bir süre içinde terminalde bulunan tüm logoları SOCAR Terminal olarak değiştireceğiz" diye konuştu.



Ege Bölgesi’nin en büyük limanı


Tamamı Türk mühendis ve müteahhitleri tarafından inşa edilerek Eylül 2017’de faaliyetine başlayan SOCAR Terminal, Ege Bölgesi’nde 18 bin TEU kapasiteli yeni nesil gemilere hizmet verebilen ilk ve tek liman unvanına sahip. 700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ve 16 metrelik minimum su derinliği ile Ege Bölgesi’nin en büyük limanı konumunda olan SOCAR Terminal, müşterilerine ve gemi işletmecilerine getirdiği yenilikler, güçlü altyapısı ve değerler bütünü ile dikkat çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BTK ve Google’ın bilinçli internet kullanımı projesi
    1. BTK ve Google’ın bilinçli internet..
    2. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    3. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    4. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    5. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    6. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    7. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    8. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    9. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    10. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    11. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    12. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    13. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    14. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    15. Huzurevi sakinleri için kermes
    16. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    17. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
    18. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
    19. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    20. Parlak Yeşilyurt’u karış karış gezmeye..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!