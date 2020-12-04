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Aktüel Petlas’tan kara kış lastiği
Aktüel

Petlas’tan kara kış lastiği

Kış koşullarının sert geçtiği yerlerde, karlı ve buzlu zeminde kullanılmak üzere tasarlanan Petlas Glacier W661 lastiği, sürücülere karlı ve buzlu zeminde daha kısa fren mesafesi, üstün çekiş gücü ve sürüş emniyeti sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:09:44 -
Petlas’tan kara kış lastiği

İSTANBUL (AA) - Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli işgücü ile geliştirip ürettiği 2020 model yeni kış lastiği Glacier W661’i sürücülerin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli Ar-Ge lideri ve önde gelen markası Petlas, yerli iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarıyla üstün nitelikli ve yüksek kaliteli lastikler geliştirmeye devam ediyor.

Petlas’ın yeni geliştirdiği Glacier W661, optimize edilmiş taban profili ile her koşulda zemin ile teması koruyor. Şirketin yoğun karlı zeminler için tasarladığı Glacierin kademeli blok kenarları dönüşlerde yanal tutunmayı arttırıyor. Yönlü bloklu desen tasarımı karlı ve buzlu zeminde üstün performans sağlıyor. Taraçalı oluk dipleri lastik kara battığında çekişe ve frenlemeye katkı sağlıyor. Bu sayede asfalt üzerindeki kara batarak frenlemede ve kalkışta emniyet sağlıyor. Optimize edilmiş dalgalı lameller kuru, karlı ve buzlu zeminde daha dengeli sürüş ve kısa fren mesafesi sunuyor.

Petlas Glacier W661, özel polimer yapısı ve silika teknolojisi (FST) kullanılarak tasarlanan sırt karışımı sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak karlı ve buzlu zeminde yüksek yol tutuş sağlıyor. Lastik desenindeki V kanalları sayesinde karlı ve ıslak zeminde artırılmış kar ve su tahliyesi sunuyor.

Kuru ve ıslak zeminde üstün performansıyla dikkat çeken Petlas Glacier W661, Testworld’ün Finlandiya tesislerinde yapılan testleri "Başarılı" notu ile tamamlayarak zorlu kış şartlarındaki üstün performansını da kanıtladı.


- Kar performansı Finlandiya’da test edildi


Glacier W661 kış lastiğinin Avrupa Birliği ECE R117 Regülasyonu kapsamında yapılan kar performansı testleri, Ivalo / Finlandiya’da bulunan akredite test merkezi Test World’de zorlu kış şartlarında gerçekleştirildi. W661, burada yapılan testleri başarı ile tamamlayarak Kış Lastiği Sertifikası (3PMSF) almaya hak kazandı.

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