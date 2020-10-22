Petlas’a sosyal medya ödülü

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen kuruluşu Petlas, SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri bölümünün "Lastik Kategorisi"nde gümüş ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın, tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri bölümünün "Lastik Kategorisi"nde gümüş ödüle layık görüldü.

Social Media Awards Turkey ödüllerinde sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin başarısı, hem rakamsal verilere hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendirerek ödüllendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Türkiye'nin bu önemli platformunda aldıkları ödülün kendilerine heyecan verdiğini belirterek, “Türkiye’nin lastiği Petlas’ın marka değeri, tüketicisiyle kurduğu bağın gücüyle günden güne büyüyor. Sosyal medya, tüketicilerimizle yakın ve doğrudan iletişim kurabildiğimiz bir mecra. Başarılarımızın bu önemli platformda ödüllendirilmesi, bizleri daha iyiyi yapmak için teşvik ediyor.” ifadelerini kullandı.