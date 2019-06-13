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Petlas, Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini sergiledi

Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay:- "Orta Doğu ve Afrika pazarları üzerinde önemli etkisi olan bu fuara katılarak pazardaki konumumuzu ve bilinirliğimizi artırmayı, son ürünlerimizi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri müşterilerimize tanıtmayı amaçladık"

13 Haziran 2019 Perşembe 11:01
Petlas, Automechanika Dubai Fuarı'nda ürünlerini sergiledi

İSTANBUL (AA) - Petlas, uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşmalarından biri olarak gösterilen Automechanika Dubai 2019 Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ihracat anlamında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında güçlü bir konumda bulunan Petlas, Automechanika Dubai 2019 Fuarı'nda bu yıl 7'nci kez yer aldı.

Sektörün önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen ve 63 bin 300 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, 63 ülkeden bin 880 katılımcı bir araya geldi.

Petlas, 32 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, 84 metrekarelik standında binek, 4x4-SUV, hafif ticari, ağır vasıta, zirai ve askeri lastiklerini sergiledi. Run Flat (patlasa da giden lastik) teknolojisini sunan PT741 ve yeni nesil CupWheel teknolojisi kullanılan PT-TRAC, standın ilgi çeken ürünleri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, fuarın Orta Doğu ve Afrika pazarları üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu pazarlarda çok güçlü bir konumumuz ve yüksek hedeflerimiz var. Fuara katılımımız ile pazardaki konumumuzu ve bilinirliğimizi korumayı ve artırmayı, en son ürünlerimizi ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri mevcut ve potansiyel müşterilerimize tanıtmayı, çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirip yeni satış kanalları oluşturarak satış miktarımızı artırmayı, pazardaki müşteri tercihleri ve trendler ile en son teknolojik gelişmeleri yakından gözlemlemeyi amaçladık. Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarılı geçen bir fuar oldu."


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:01
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