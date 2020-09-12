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Spor Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiği kırıldı
Spor

Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiği kırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:18:18 -
Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiği kırıldı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor'un oyuncularından Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Petkimspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Engindeniz’e geçmiş olsun diyor, eskisinden daha güçlü döneceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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