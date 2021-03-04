Petkim’in operasyonel kârlılığı yüzde 21 arttı

Şirket, geçen yıl toplam satışlarını 12.1 milyar liraya çıkarttı. Toplam ciro içinde 2019 yılında yüzde 60 olan yurt içi satışların payını da yüzde 67’ye yükseltti. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak 2020 boyunca yurt içi sanayicilerin taleplerine öncelik verdiklerini ifade etti.

Kesintisiz üretim yaptık

Mammadov, salgın sürecinde kesintisiz üretim yaptıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Zorlu süreçte tüm dünyada üretimi durdurma kararı alan ya da kapasite düşürmek zorunda kalan rafineriler nedeniyle ham madde tedarikinde sorun yaşayan bazı petrokimya şirketleri de üretime ara verdi. Ancak STAR Rafineri’yle entegre bir şekilde çalışan Petkim, üretimini durdurmadan özellikle yurt içi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabildi. İç piyasaya yönelmemizin de etkisiyle geçtiğimiz yıl ihracatımızda 2019’a göre yüzde 30 düşüş oldu. Ancak yurt içi taleplerine yanıt verebilmek için kesintisiz çalışmamız sonucunda toplam satış hacmimiz ve kârlılığımız arttı.”