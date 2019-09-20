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Petito kurabiye tarifi

Dilerseniz çocuklarınızla eğlenerek yapabileceğiniz, dilerseniz de onları ödüllendirmek için kullanabileceğiniz enfes bir tarif: Petito kurabiye tarifi. Peki ama petito kurabiye nasıl yapılır? Petito kurabiyenin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 16:24
Petito kurabiye tarifi

Dilerseniz çocuklarınızla eğlenerek yapabileceğiniz, dilerseniz de onları ödüllendirmek için kullanabileceğiniz enfes bir tarif: Petito kurabiye tarifi. Peki ama petito kurabiye nasıl yapılır? Petito kurabiyenin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Çocuklarınızın zevkle yiyeceği ve yaparken eğleneceğiniz bir tarifi sizler için derledik. Oldukça pratik olan bu kurabiyenin hamuru, nişastası sayesinde yumuaşk ve bir o kadar da kıtırlı oluyor. Bu tadı denemeden asla anlayamazsınız! 

Muhteşem ve leziz petito kurabiye için;

Malzemeler

  • 125 gr yumuşak tereyağı ya da margarin
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı nişasta
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Petito çikolata

Öncelikle derin bir kaba yağ, yumurta, pudra şekeri, nişasta, vanilyayı alıp yoğurmaya başlayın. 

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur elde etmeye çalışın.

Hamuru iki yağlı kağıt arasında açarak, dikdörtgen kesme kalıbı ile hamura şekil verin.

Bu parçaları fırın tepsisine dizin ve üzerine petito çikolatalarını yerleştirin. 

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarmadan, kontrollü bir şekilde pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:24
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