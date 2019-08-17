Peter Fonda kimdir? Peter Fonda öldü mü?

Peter Fonda’nın öldüğü açıklandı. Peter Fonda'nın ailesi, Fonda'nın 79 yaşında hayatını kaybetmesine neden olan durumu "akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği" olarak açıkladı.Peter Fonda, Hollywood’un bilinen simaları arasında yer almaktaydı. Jane Fonda’nın erkek kardeşi olan Peter Fonda, ünlü yıldız Henry Fonda’nın oğludur ve oyuncu olan Bridget Fonda’nın da babasıdır.

Fonda'nın akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliğinden dolayı Los Angeles'ta bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Peter Fonda, Hollywood duayeni bir ailenin üyesi olarak tanındı. Jane Fonda’nın erkek kardeşi olan Peter Fonda, ünlü yıldız Henry Fonda’nın oğludur ve oyuncu olan Bridget Fonda’nın da babasıdır.