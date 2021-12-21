Peteklerin üzerine limon kabuğu koyarsanız...
Kış aylarında peteklerin üzerine limon, portakal ya da mandalina kabukları birçok ev hanımı tarafından alışkanlık haline getirilmiş durumda. Peki ev hanımları neden böyle bir şey yapıyor? İşte cevabı...
Kış aylarında peteklerin üzerinde limon ve portakalı sık görürüz. Peki, peteklerin üzerine neden limon koyulur?
Kış aylarında peteklerin üzerine limon, portakal ya da mandalina kabuğu koyulur. Bunun sebebi kış aylarında evdeki kokuyu güzelleştirmektir.
Kalorifer peteğinin üzerine limon koymanın sebebi, odada limon kokusunun verilmesinin amaçlanmasıdır.
Hatta sobalı evlerde limon, mandalina kabuğu ve portakal kabuğu sobanın üzerine konur ve odaya koku vermesi sağlanır.