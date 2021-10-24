  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Peteklerde ısı kaybını bu yöntemle engelleyebilirsiniz
Aktüel

Peteklerde ısı kaybını bu yöntemle engelleyebilirsiniz

Kış mevsiminde herkes doğalgaz fiyatlarından şikayetçi oluyor. Bilinç yakılan kombiler yüksek faturalara neden oluyor. Yanan peteklerde ısı kaybını önlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 10:52:00 -
Peteklerde ısı kaybını bu yöntemle engelleyebilirsiniz

Kış mevsimi geldi. Petekler açıldı. Kaloriferlerde yaşanan ısı kaybı ise evin içinin soğuk olmasına neden olabilir. Soğuk ev ise nezle, bronşit ve zatüre gibi ciddi soğuk algınlıklarına neden olabilir. Kış mevsiminde sıcak bir ev içinse ufak önerimiz var. Peki peteklerin ısı kaybı nasıl engellenir? İşte cevabı...

Kaloriferler havaların soğumasıyla açıldı. Soğuk ev ise nezle, bronşit ve zatüre gibi ciddi soğuk algınlıklarına neden olabilir. Kış mevsiminde sıcak bir ev içinse ufak önerimiz var. Peki peteklerin ısı kaybı nasıl engellenir? İşe cevabı...

Petekler daha fazla ısı yaysın diye

Peteklerin daha fazla ısı yaymasını istiyorsanız duvar ile petek arasına alüminyum folyo koyun. Böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek ve odaya yansıyacaktır. Buda odanın içerisinde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Kış aylarında soğuk algınlığına yakalanmasını önler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da bir asker Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine tokat attı!
Dünya

İran'da bir asker Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine tokat attı!

İran'da Doğu Azerbaycan Valisi olarak atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi k..
CHP'lilerin tek heyecanı bu oldu: Örtünün altından hangi heykel çıkacak?
Siyaset

CHP'lilerin tek heyecanı bu oldu: Örtünün altından hangi heykel çıkacak?

Vatandaşın parasını heykellere akıtan CHP'li belediyede yeni heykel açılışı heyecanı yaşandı. CHP'li Muratpaşa Belediyesi bu kez kendilerine..
Yine arıza! İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi
Gündem

Yine arıza! İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

İstanbul-Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından itildi. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra cadded..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay