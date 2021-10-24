Peteklerde ısı kaybını bu yöntemle engelleyebilirsiniz

Kış mevsimi geldi. Petekler açıldı. Kaloriferlerde yaşanan ısı kaybı ise evin içinin soğuk olmasına neden olabilir. Soğuk ev ise nezle, bronşit ve zatüre gibi ciddi soğuk algınlıklarına neden olabilir. Kış mevsiminde sıcak bir ev içinse ufak önerimiz var. Peki peteklerin ısı kaybı nasıl engellenir? İşte cevabı...

Kaloriferler havaların soğumasıyla açıldı. Soğuk ev ise nezle, bronşit ve zatüre gibi ciddi soğuk algınlıklarına neden olabilir. Kış mevsiminde sıcak bir ev içinse ufak önerimiz var. Peki peteklerin ısı kaybı nasıl engellenir? İşe cevabı...

Petekler daha fazla ısı yaysın diye

Peteklerin daha fazla ısı yaymasını istiyorsanız duvar ile petek arasına alüminyum folyo koyun. Böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek ve odaya yansıyacaktır. Buda odanın içerisinde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Kış aylarında soğuk algınlığına yakalanmasını önler.