0553 313 94 23

Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi bakımı ve petek temizliği fiyatları

Evde petek temizliği nasıl yapılır (pratik ve kolay yöntem) Petek temizliği fiyatı ne? Havalar soğudu. Sonbahara veda ediyoruz. Kış kapıda. Kış gelmeden kombi bakımı yaptırmak isteyenler petek temizliği fiyatlarını sorgulamakta. Kış gelmeden petek temizliği yaptıranlar üzerinden büyük yükü atarken, kombi bakımı ve petek temizliği yaptırmak isteyenler kombi bakımı ve petek temizliği konusunda araştırma yapmakta. Kombi bakımı ne zaman yapılmalı, petek temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar…

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:50
Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi bakımı ve petek temizliği fiyatları

Petek temizliği fiyatı ne? Havalar soğudu. Sonbahara veda ediyoruz. Kış kapıda. Kış gelmeden kombi bakımı yaptırmak isteyenler petek temizliği fiyatlarını sorgulamakta. Kış gelmeden petek temizliği yaptıranlar üzerinden büyük yükü atarken, kombi bakımı ve petek temizliği yaptırmak isteyenler kombi bakımı ve petek temizliği konusunda araştırma yapmakta. Kombi bakımı ne zaman yapılmalı, petek temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kombi Bakımı yılda bir kez yapılması gereken bir işlemdir. kombi bakımı yapılmayan kombiler kombi bakımı yapılan kombilere göre daha fazla yakıt tüketir ve buna rağmen daha az ısı verirler kombi bakımı özellikle kış gelmeden yapılması gereken bir işlem olup bu sayede az yakıp çok ısınmak mümkündür. Boğaziçi tesisatın haberine göre, petek temizliği fiyatları petek sayısına göre değişmekte olup dairelerde bu fiyat 140 TL den başlayıp evin büyüklüğüne göre 250 TL ye kadar çıkabilmektedir.

Kombi ve petek temizliği nasıl yapılır?

Evlerde veya iş yerlerinde kullanılan ısıtma sistemlerinde yaşanan arızalar verimliliğin düşmesine, daha fazla yakıt kullanılmasına rağmen istenen verimin alınamamasına neden olur. Daha fazla ödeme yapılmasına rağmen istenen şekilde ısınamayan kullanıcıların sorunsuz bir ısınma için gereken her türlü önlemi alması gerekir.

Binada kullanılan sisteme uygun olarak yapılması tavsiye edilen kombi petek temizleme hizmetlerimiz alanında yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip olan ekipler tarafından verilir.

Tortu

Çamurlaşma ve

 Kireç sorunları sistemlerin arızalanmasına neden olan en büyük etkenler arasında sayılabilir.

Kombi bakım fiyatları sabit olup her marka kombiler için kombi bakım ücreti 120 TL dir. kombi bakımı yılda bir kez yapılması uzmanlar tarafından önerilen bir işlem olup firmamız tarafından en uygun fiyata yapılmaktadır.Kombi petek temizliği kisi bir arada yapıldığında Kombi temizleme fiyatı 70 TL

Kombi bakımında ne yapılıyor?

Filtre temizleme,

Genleşme Tankının hava kontrol ve takviyesi,

Çakmak Temizliği,

Fan Temizliği,

Yanma Odası Temizliği,gibi işlemler yapılmaktadır.

Petek temizleme nasıl yapılır?

Uygun bir petekten makine sisteme bağlanır

Bütün peteklerin vanası kapatılır sadece bir peteğin vanası açık bırakılır

Petekler sökülmeden tek tek bir noktadan ön yıkama yapılırkombi-bakimi-2

Bütün petekler açık konumda İlaçlı yıkama yapılır

Durulama işlemi yapılır

Filtre Temizliği yapılır

Koruyucu kimyasal  ilave edilir( İsteğe Bağlı)

Kombi bakımı yapılır ( İsteğe Bağlı )

Sistem yakılıp hava alma işlemi yapılır.

Sistem yakılıp test edilir ve çalışır vaziyette teslim edilir.

Bu işlemler sırasında evde kesinlikle kirlenme söz konusu değildir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:50
  1. Petek temizliği nasıl yapılır?
  2. Petek temizliği fiyatları
  3. Petek temizleme nasıl yapılır?
  4. Kombi ve petek temizliği nasıl yapılır?
  5. evde petek temizliği nasıl yapılır (pratik ve kolay yöntem)
  6. kalorifer petek temizliği radyatör temizliği solüsyonlu
  7. makinasız petek temizleme
  8. petek temizleme yalanı
  9. evde petek temizleme nasil yapilir
  10. petek temizleme fiyatları 2019
  11. petek temizleme makinası
  12. kombi bakımı yapılmazsa ne olur
  13. yoğuşmalı kombi bakımı nasıl yapılır
  14. eca confeo kombi bakımı nasıl yapılır
  15. kombi bakımı neden önemlidir
  16. kombi bakımı ankara
  17. ilaçlı kombi bakımı
  18. kombi bakımı gerekli mi
  19. kombi bakımı izmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT tırlarını durdurmak için 'karar kurulu' kurmuşlar
    1. MİT tırlarını durdurmak için 'karar..
    2. Depremden sonra az katlı ve müstakil..
    3. Erdoğan'la ilgili gelen notu gören..
    4. Süs bitkilerinde ihracatda hedef 125..
    5. 4 milyon TL ödülle aranıyorlardı!..
    6. Kapalı cezaevinde hafızlar koğuşu
    7. İstanbul'da 5 katlı binada korkutan..
    8. Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları
    9. 'Savunma Sanayisinde dışa bağımlılığı..
    10. Denizlerde 9 ayda yakalanan düzensiz..
    11. İcra müdürlüğü sınavı başvurları ne..
    12. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy:..
    13. Trump meydan okudu! "Büyük bedel..
    14. Rus uçakları 24 gün sonra yeniden..
    15. Melih Gökçek'ten dikkat çeken uyarı:..
    16. AK Partili belediye başkanından,..
    17. Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü sınavı..
    18. 'HDP’den kızımı istiyorum'
    19. Evde petek temizliği nasıl yapılır?..
    20. Saadet Partisi’nden açıklama
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?