Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi bakımı ve petek temizliği fiyatları

Petek temizliği fiyatı ne? Havalar soğudu. Sonbahara veda ediyoruz. Kış kapıda. Kış gelmeden kombi bakımı yaptırmak isteyenler petek temizliği fiyatlarını sorgulamakta. Kış gelmeden petek temizliği yaptıranlar üzerinden büyük yükü atarken, kombi bakımı ve petek temizliği yaptırmak isteyenler kombi bakımı ve petek temizliği konusunda araştırma yapmakta. Kombi bakımı ne zaman yapılmalı, petek temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kombi Bakımı yılda bir kez yapılması gereken bir işlemdir. kombi bakımı yapılmayan kombiler kombi bakımı yapılan kombilere göre daha fazla yakıt tüketir ve buna rağmen daha az ısı verirler kombi bakımı özellikle kış gelmeden yapılması gereken bir işlem olup bu sayede az yakıp çok ısınmak mümkündür. Boğaziçi tesisatın haberine göre, petek temizliği fiyatları petek sayısına göre değişmekte olup dairelerde bu fiyat 140 TL den başlayıp evin büyüklüğüne göre 250 TL ye kadar çıkabilmektedir.

Kombi ve petek temizliği nasıl yapılır?

Evlerde veya iş yerlerinde kullanılan ısıtma sistemlerinde yaşanan arızalar verimliliğin düşmesine, daha fazla yakıt kullanılmasına rağmen istenen verimin alınamamasına neden olur. Daha fazla ödeme yapılmasına rağmen istenen şekilde ısınamayan kullanıcıların sorunsuz bir ısınma için gereken her türlü önlemi alması gerekir.

Binada kullanılan sisteme uygun olarak yapılması tavsiye edilen kombi petek temizleme hizmetlerimiz alanında yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip olan ekipler tarafından verilir.

Tortu

Çamurlaşma ve

Kireç sorunları sistemlerin arızalanmasına neden olan en büyük etkenler arasında sayılabilir.

Kombi bakım fiyatları sabit olup her marka kombiler için kombi bakım ücreti 120 TL dir. kombi bakımı yılda bir kez yapılması uzmanlar tarafından önerilen bir işlem olup firmamız tarafından en uygun fiyata yapılmaktadır.Kombi petek temizliği kisi bir arada yapıldığında Kombi temizleme fiyatı 70 TL

Kombi bakımında ne yapılıyor?

Filtre temizleme,

Genleşme Tankının hava kontrol ve takviyesi,

Çakmak Temizliği,

Fan Temizliği,

Yanma Odası Temizliği,gibi işlemler yapılmaktadır.

Petek temizleme nasıl yapılır?

Uygun bir petekten makine sisteme bağlanır

Bütün peteklerin vanası kapatılır sadece bir peteğin vanası açık bırakılır

Petekler sökülmeden tek tek bir noktadan ön yıkama yapılırkombi-bakimi-2

Bütün petekler açık konumda İlaçlı yıkama yapılır

Durulama işlemi yapılır

Filtre Temizliği yapılır

Koruyucu kimyasal ilave edilir( İsteğe Bağlı)

Kombi bakımı yapılır ( İsteğe Bağlı )

Sistem yakılıp hava alma işlemi yapılır.

Sistem yakılıp test edilir ve çalışır vaziyette teslim edilir.

Bu işlemler sırasında evde kesinlikle kirlenme söz konusu değildir.