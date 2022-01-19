Pesto sosu tarifi, nasıl yapılır? Ev yapımı pesto sos

Pesto sosu tarifi

Malzemeler:

• Yarım demet taze fesleğen yaprağı

• 3 diş sarımsak

• 3 Yemek kaşığı çam fıstığı

• 1 çay bardağı parmesan peyniri

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• Taze çekilmiş karabiber

• Tuz

Ev yapımı pesto sosu nasıl yapılır?

Fesleğen, sarımsak, çam fıstığı ve parmesanı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya koyun. Tuz ve karabiberi ekleyin. Malzemeler birbiriyle karışıncaya kadar doğrayıcıdan geçirin. Bir yandan da yavaş yavaş zeytinyağını ekleyin. Pestoyu bir kavanoza alıp buzdolabına kaldırın. Sosunuzu iki haftaya kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Pesto sos nedir, nerelerde kullanılır?

Pesto sos, İtalya"nın Genova bölgesine ait, fesleğen, çam fıstığı, parmesan peyniri, zeytinyağ ve sarımsakla yapılan nefis bir sosdur. Pesto sosun en bilinen kullanım alanlarından biri makarnalardır. Özellikle penne, fettucini ve İtalyan mantısı tortellininin üstünde kullanılmaktadır.

Orjinal pesto sos nasıl yapılır?

Sarımsakları ayıkladıktan sonra tuz ilavesi ile bir havanda dövün. Ezilmiş sarımsakları, kavrulmuş çam fıstıkları ve kıyılmış fesleğen yaprakları ile mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağını azar azar ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.

Pesto sosu nasıl kullanılır?

Pesto sosu genellikle makarna sosu olarak bilinir. Ama bir çok yemeğe lezzet katmak için kullanılabilir. Tavuk yemeklerinde, peynirli domatesli sandviçlerde, pizzalarda, et yemeklerinde ve kızarmış ekmeğin üzerine sürüp, sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz.