Peskov'dan İngiltere'ye tehdit gibi uyarı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın İngiliz gemilerinin ‘Ukrayna karasularından’ geçmeye devam edecekleri şeklindeki açıklaması sorulan Peskov, şöyle yanıt verdi:

“Şüphesiz bu tür açıklamalar endişelenmemize neden oluyor. Rus tarafının denizde sınır ihlalinin olması durumunda gerekli önlemleri alacağı hem Rusya Devlet Başkanı tarafından, hem de diğer seviyelerde defalarca dile getirildi. Bu durumda Rusya sınırı her ihlal edildiğinde alınması gereken önlemler alınacak.”

Peskov, İngiliz gemisinin yaptığı sınır ihlali gibi olayların tekrarlanması durumunda somut olarak hangi önlemlerin alınacağı sorusu karşısında ise, “Öncelikle sınır muhafızları, sınır ihlali durumunda uyulması gereken tüm talimatlara uygun olarak harekete geçecek. Ve elbette ki tüm diplomatik araçlar da kullanılacak” cevabını verdi.

Kremlin Sözcüsü, buna benzer olayların tekrarlanmasını önlemenin tek yolunun ise Rusya sınırlarını ‘kesinlikle kışkırtıcı bir şekilde’ ihlal etme uygulamasına son verilmesi olduğunu ifade etti.

Raab’ın yaptığı açıklama bağlamında Rusya ve İngiltere arasında Karadeniz'deki sınır ve gemi geçişlerinin gözetlenmesi konusunda herhangi bir istişare olup olmadığı sorusu yöneltilen Peskov, “Hayır, istişare yürütülmüyor. Şu anda aslında ilişkiler ‘hafiften dondurulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Bloomberg ajansı kaynaklarının ABD Cumhuriyetçi Partisine ait sistemlerin Rus bilgisayar korsanları tarafından kırıldığı şeklindeki iddiaları sorulan Peskov, söz konusu saldırılarla Moskova’nın alakası olduğu iddialarının yalan olduğunu ifade etti.

Kremlin’in olası siber saldırı hakkında ‘herhangi bir detaylı bilgiye' sahip olmadığına dikkat çeken Peskov, medyada bu tür haberlerin ‘her gün ortaya çıktığını’ ve ‘bu bilgilerin çoğunun mutlak yalan’ olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, “Bir kez daha tekrar edebiliriz ki orada olup biten her neyse, ki biz somut olarak orada ne olduğunu bilmiyoruz, bunun Moskova ile hiçbir alakası yok” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ve ABD'nin siber güvenlik konusundaki istişare mekanizması çerçevesinde ‘bir takım temaslarda’ bulunduğunu açıkladı, fakat detay vermedi.