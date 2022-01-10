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Dünya Peskov'dan dikkat çeken açıklama: Hepimize sürpriz oldu
Dünya

Peskov'dan dikkat çeken açıklama: Hepimize sürpriz oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'daki gelişmeler için, "Hepimize sürpriz oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 15:48:00 - 2022-01-10 15:49:40
Peskov'dan dikkat çeken açıklama: Hepimize sürpriz oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'da yaşanan iç karışıklık hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü göndermesine ilişkin, "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur." demişti.

Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor." açıklamasını yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'da yaşanan karışıklığın "herkesi şaşırttığını" söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkese sürpriz oldu. Yanılmıyorsam, Kazak makamlarının yanı sıra Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Rusya'ya da sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

TASS'ın haberine göre, Rus Sözcü, koordinasyon düzeyi ve gelişmiş müttefik ilişkileri sayesinde yaşanan zorluklara uygun bir yanıt verildiğini sözlerine ekledi.

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