Peskov: Türkiye kararı siyasi değil

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıkladı. Bu gelişme sonrası "Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu?" sorusu merak konusu oldu.

"Epidemiyolojik durumdan kaynaklanıyor"

Konuyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Türkiye'ye uçuşları yasaklama kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme arasındaki bir bağ olup olmadığı şeklindeki sorusuna "Hayır. Bu karar, endişe verici epidemiyolojik durumdan kaynaklanıyor" yanıtını verdi.

Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1,5 ay sınırlandırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade ederek "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.

Tur operatörlerine de çağrı yapıldı

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etti.

İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.