  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
20 Mart 1893: İbrâhim Edhem Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı) İsrail basını savaşın maliyetini açıkladı! Ek bütçe talep edecekler Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!" Siyonist İsrail ordusu: İran'da vurdukları hedef sayısını açıkladı Siyonistler toplam sayıyı açıkladı! Hizbullah Roket yağdırmış İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı! Bu ateşin alevi birçoklarını yakacak İran’daki okul katliamından kurtulan küçük kız: "Altı ceset gördüm, başları yoktu!" Netanyahu İsrail'e ayrı dünyaya ayrı konuştu! İran saldırısı panik yaşattı! Sirenler 3 kez çaldı Bahreyn engellenen füze ve İHA sayısını açıkladı! İran cehennemi yaşatmış
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Peskov "Rusya her zaman kendine yeni pazarlar bulur" Avrupa kendi ayağına sıkıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ithalatının durdurulmasına yönelik girişimiyle "kendi ayağına sıktığını" belirterek, Rusya'nın yeni pazarlar bulabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın enerji konusunda kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğine işaret eden Peskov, "Eğer alternatif pazarlar, doğal gaz, LNG, petrol ve petrol ürünleri açısından daha cazip olursa o zaman elbette tüm dikkat bu pazarlara yönelecektir." dedi.

Peskov, AB'nin Rus LNG'sinin ithalatına yönelik durdurma girişimlerini değerlendirerek, "Avrupalılar, yine kendi ayaklarına, hatta kendi seçmenlerinin ayaklarına sıkıyorlar. Artık Avrupa'daki seçmenlerin bu kişilere oy vermeye devam etmeyeceği açıkça ortadadır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusundaki gelişmelere ilişkin de Peskov, yarın ABD ile Ukrayna arasında yapılması planlanan müzakerelerde Rusya'nın yer almayacağını kaydetti.

AB, 2026 sonuna kadar Rusya'dan LNG ithalatını ve 30 Eylül 2027 tarihine kadar da boru hattı yoluyla doğal gaz ithalatını durdurmayı planlıyor.

Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı
Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı

Ekonomi

Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

BAE'de Habşan Doğal Gaz Tesisi'ne füze saldırısı
BAE'de Habşan Doğal Gaz Tesisi'ne füze saldırısı

Dünya

BAE'de Habşan Doğal Gaz Tesisi'ne füze saldırısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23