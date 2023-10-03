  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Pes vallahi! Motosikletteki kadının elindeki pazar arabasından Kalaşnikof çıktı
Yerel

Pes vallahi! Motosikletteki kadının elindeki pazar arabasından Kalaşnikof çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 13:07:00 -
Pes vallahi! Motosikletteki kadının elindeki pazar arabasından Kalaşnikof çıktı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadın, takiple ara sokakta yakalandı. A.E.'nin elindeki pazar arabasında Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta seyir halindeki şüpheli motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli şüpheli kaçtı.

Ekipler, takip ettiği motosikletliyi ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı. A.E.'nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı!
Kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı!

Spor

Kulüp başkanı rakip takımın soyunma odasını silahla bastı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den Ermenistan'a destek mesajları: 'Silahlandırmalıyız'
ABD'den Ermenistan'a destek mesajları: 'Silahlandırmalıyız'

Dünya

ABD'den Ermenistan'a destek mesajları: 'Silahlandırmalıyız'

Bu kez taksici dehşeti yaşadı! Silahı kafasına dayadı ve...
Bu kez taksici dehşeti yaşadı! Silahı kafasına dayadı ve...

Yerel

Bu kez taksici dehşeti yaşadı! Silahı kafasına dayadı ve...

Silahlı Yahudi siviller Filistinli gençleri kaçırdı!
Silahlı Yahudi siviller Filistinli gençleri kaçırdı!

Dünya

Silahlı Yahudi siviller Filistinli gençleri kaçırdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23