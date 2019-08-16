0553 313 94 23

Peş peşe yanan otobüsler sonrası denetim

Türkiye genelinde son günlerde seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan ve kayıplara neden olan yangınlar nedeniyle ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs denetimleri sıklaştırıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:31
Peş peşe yanan otobüsler sonrası denetim

Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte memleketlerinden büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’den yaklaşık 100 bin araç geçiyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla gece-gündüz hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, trafik kontrol noktalarında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonrasında eksikleri bulunan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

43 İLİN BAĞLANTI NOKTASI

Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin bağlantı noktasın yoğun bir şekilde yolcu otobüsü geçişi olduğunu ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmaları için hem de araçlardaki yangınların sebeplerine bakmak için uygun bir şekilde sürücüleri uyarıp ekiplerimiz tarafından araçların kontrolleri sağlanıyor. Bizim tek dileğimiz vatandaşlarımızın sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasıdır." dedi.

DRONE İLE DENETİM

Beydoğan, "Otobüslerde en çok dikkat ettiğimiz hız sınırlarına uyup uymamaları konusunda hız ölçer cihazı dediğimiz takometrelerin kontrolleri, sürücüyle ilgili yolcuların şikayeti olup olmadığı, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca araçlarda yangın söndürücü tüpleri de kontrollerini sağlıyoruz. Bunların dışında ekip sayımızı arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. ’Drone’ ile de şehir içi ve şehir dışı sınırlarımız içerisinde trafik denetimi yapılmaktadır. Özellikle emniyet şeridi, emniyet kemeri, cep telefonu ile konuşma konularında ’drene’ kullanarak faydalanıyoruz. İlimiz bağlantı noktası olması dolayısıyla günlük olarak yaklaşık 100 bine yakın araç geçiyor" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:31
  1. Kırıkkale
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti
    1. Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret..
    2. Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    3. Haziranda sanayi üretimi azaldı
    4. Türk Telekom’un yerli yapay zeka..
    5. 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
    6. Sanayi üretimi Haziran’da azaldı
    7. Vampire Facelift uygulamasıyla genç..
    8. Aksaray’da otomobil şarampole..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti..
    10. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    11. (Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç..
    12. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    13. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    14. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    16. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    17. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    18. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    19. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    20. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    21. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    22. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    23. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    24. Başkan Geylani, içme suyu..
    25. Eş mezara, koca cezaevine
    26. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    27. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    28. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    29. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    30. Yaşlı şahıs otel odasında ölü bulundu
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler