Peş peşe gelen depremlerin mesajı ne? 6 Şubat’ı işaret eden Naci Görür'den kritik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adana’da bu sabah saat 05.32’de 4.6, 05.33’te 4.5 ve 05.34’te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte peşi sıra 3 deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Deprem uzmanı Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası ilk açıklama geldi.

Saimbeyli Fay Zonu'na dikkat çeken ve Adana'daki depreminin doğrudan Doğu Anadolu Fay hattıyla ilgili olmadığını söyleyen Görür, stres transferi gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Görür'ün paylaşımı şu ifadelere yer verdi:

"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir."

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