  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı

Tarihi yeniden yazacak keşif! Göbekli Tepe'de bulundu...

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı

Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!

Bolu Tüneli kapandı, müşterileri arttı: İşlerimizde yüzde 70...

Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Adana peş peşe sallandı! Deprem uzmanından önemli açıklama

Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Yaz tatili süresi 20 gün kısaltılacak mı? MEB'den flaş açıklama
Gündem Peş peşe gelen depremlerin mesajı ne? 6 Şubat’ı işaret eden Naci Görür'den kritik uyarı
Gündem

Peş peşe gelen depremlerin mesajı ne? 6 Şubat’ı işaret eden Naci Görür'den kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 15:59:00 - 2024-08-07 15:59:57
Peş peşe gelen depremlerin mesajı ne? 6 Şubat’ı işaret eden Naci Görür'den kritik uyarı

Bu sabah Adana’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı niteliğinde açıklama geldi. Saimbeyli fay hattına işaret ederek stres transferi uyarısında bulunan Görür, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremine de işaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adana’da bu sabah saat 05.32’de 4.6, 05.33’te 4.5 ve 05.34’te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte peşi sıra 3 deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Deprem uzmanı Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası ilk açıklama geldi.

Saimbeyli Fay Zonu'na dikkat çeken ve Adana'daki depreminin doğrudan Doğu Anadolu Fay hattıyla ilgili olmadığını söyleyen Görür, stres transferi gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Görür'ün paylaşımı şu ifadelere yer verdi:
"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23