Peş peşe flaş Suriye açıklamaları! Önce Trump sonra Pentagon...

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den askerlerinin çekmesinin ardından yaklaşık 200 askerin bir süre daha ülkede kalacağını duyurmasının ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Diğer ortaklarımızla birlikte Suriye'de küçük bir grup askerimizi bırakabiliriz. Geri adım atmadım. Bunlar Suriye'deki insanlarımızın sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek." dedi.



Binbaşı Robertson, "Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve DEAŞ’ın geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır." diye konuştu. Az sayıdaki bu askerlerin dışında Suriye'deki diğer askerlerin çekileceğini belirten Binbaşı Robertson, ABD öncülüğündeki bu koalisyona katılacak ülkeler konusunda da ise yorum yapmaktan kaçındı.



Bir gazetecinin "Bu bir güvenli bölge midir?" sorusuna ise Robertson, "Terminoloji olarak güvenli bölgedir." yanıtını verdi.



Binbaşı, bu kuvvetin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli olacağına dikkat çekti.



Bu kuvvetin güvenli bölgenin inşasında nasıl bir rol oynayacağına yönelik bir soru üzerine Sözcü Robertson, "Güvenli bölge Türkiye’nin sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de olacak. (Bunlar da) oradaki güvenlik ve istikrarı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD kuvvetlerinin söz konusu güvenli bölgede devriye gezip gezmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Sözcü, "Evet." cevabını verdi.



Amerikan askerlerinin Münbiç'ten çekilip çekilmeyeceğine ve Türkiye sınırındaki gözlem noktalarına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Robertson, ABD’nin El Tanif üssünde asker bulundurmasının sebebine ilişkin ise DEAŞ’ın kalıcı bir şekilde yenilmesinde bu üssün önemli rol oynadığını ifade etti.

ABD'nin Suriye'de 400 asker bırakacağı iddia etmişti



Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığı ileri sürülmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dün yaptığı "Yaklaşık 200 askerimiz Suriye'de kalacak" açıklamasının ardından ortaya atılan bu iddia, ABD yönetiminin Suriye'den çekilme stratejisinin "çok net olmadığı" yorumlarına neden olmuştu.