Peş peşe ertelemeye başladılar! Apache helikopterlerinde büyük fiyasko

Irak Savunma Bakanı Thabet al-Abbasi ve Fransa’nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel’in katıldığı törenle birlikte imzalanan sözleşme kapsamında Irak Hava Kuvvetleri, Airbus’tan 12 adet yeni H225M Caracal çok amaçlı helikopter ve 2 adet gövdesi yenilenmiş H225M teslim alacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Airbus Orta Doğu Başkanı Arnaud Montalvo, Irak’ın 2025 yılı başlarında teslim edilmek üzere toplam 12 adet yeni H225M helikopteri satın aldığını doğruladı. Irak Hava Kuvvetleri, yeni H225M helikopteriyle birlikte, eski Mi-17 helikopterlerini emekli etmeyi planlıyor.

H225M helikopterlerinin terörle mücadele, özel operasyonlar, nakliye, saldırı ve kara ateş desteği gibi çeşitli görevlerde kullanmak istediklerini belirten Irak Savunma Bakanı, sözleşmenin Irak Hava Kuvvetleri’ni güçlendireceğinin altını çizdi. Sözleşme bedeli resmi kaynaklar tarafından açıklanmazken, Fransa’nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel törenin ardından açıklamalarda bulundu.



Durel, ‘’Bugünkü imza, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Muhammed Şii el-Sudani arasındaki uzun süredir devam eden görüşmelerin meyvesidir.’’ ifadelerini kullandı.

Fransız askeriyesinde “Caracal” olarak bilinen H225M, Puma helikopter ailesinin en son versiyonu olup arama kurtarma operasyonları, nakliye, taarruz görevleri ve özel kuvvetler müdahalesi için kullanılabiliyor.

Fransa, Washington’un IŞİD’le mücadele amacıyla kurduğu uluslararası koalisyonun bir parçası olarak, 2014 yılından bu yana Irak’a asker konuşlandırıyor. Bu kapsamda 2014 yılından beri Irak ve Fransa ilişkilerindeki gelişme dikkatleri çekiyor. Irak hükümeti, Ocak 2023’te Fransa’ya yaptığı resmi ziyarette radarlar, Rafale savaş uçakları ve helikopterler gibi Fransız askeri ekipmanlarını satın almaya ilgi gösterdi. Bu keşif görüşmeleri, Irak ile büyük Avrupa savunma şirketleri arasında olası iş anlaşmalarının kapısını açtı ve bunlardan biri dün H225M’lerin satın alınmasıyla sonuçlandı.