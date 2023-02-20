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Gündem Peş peşe depremlerin yaşandığı Elazığ için Naci Görür’den açıklama!
Gündem

Peş peşe depremlerin yaşandığı Elazığ için Naci Görür’den açıklama!

Elazığ Palu merkezli 3 deprem korku yarattı. Birbiri ardına gelen 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, Elazığ’da büyük depremler beklemediğini ifade ederek, "Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:43:00 - 2023-02-20 14:43:48
Peş peşe depremlerin yaşandığı Elazığ için Naci Görür’den açıklama!

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Elazığ Palu merkezli 3 deprem korku yarattı. Birbiri ardına gelen 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Elazığ Palu merkezli ilk deprem saat 03.37’de meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

İLK DEPREMDEN 2 DAKİKA SONRA ELAZIĞ PALU MERKEZLİ İKİNCİ DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Bu depremden sadece 2 dakika sonra saat 03.39 sıralarında yine Elazığ Palu merkezli bir deprem daha gerçekleşti. AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre yine yerin 13.2 kilometre altında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak ölçülebildi.

İki depremin ardından saat 04.07 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan üçüncü deprem yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti. Yine korku yaratan depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak ölçüldü.

PROF. GÖRÜR AÇIKLAMA YAPTI

Palu merkezli depremler sonrası Prof. Naci Görür’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Görür şu ifadeleri kullandı: “Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder, sevgiyle…”

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