Peş peşe açıklanıyor! İstanbul'un 12 ilçesinde flaş karar!

İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 12 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.



10 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK



İstanbul'un Maltepe, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar, Fatih, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca İlçe Seçim Kurulları, yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.



Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak.



ADALAR KISMEN KABUL EDİLDİ



İstanbul'un Adalar ilçesinde itiraz başvurusu kısmen kabul edildi. 4 ayrı sandıkta 5 geçersiz oyun AK Parti adayı Binali Yıldırım'a sayılmasına karar verildi.



BEYOĞLU VE SANCAKTEPE REDDETTİ



Beyoğlu ve Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından yapılan itirazı reddetti. AK Parti, İl Seçim Kurulu'na başvuracak.



İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞEYECEK?

İtiraz süreçleri iki gün sürecek ve bu süre zarfında ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak.

Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.

SON KARARI YSK VERECEK



Süreçte nihai karar merkezi YSK olacak, ilçe ve il seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar YSK’ya gönderilebilecek, 13-14 Nisan tarihinde de YSK’nın o itirazlara ilişkin nihai kararı verecek.

39 İLÇEDE İTİRAZ VAR



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'nin İstanbul'un bütün ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz ettiğini açıklamıştı.



Ayrıntılar geliyor...



İlçe ilçe geçersiz oy tablosu

