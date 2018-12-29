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Pes dedirtti!

Antalya'da bir slikon ustasının işini yaparken tehlikeyi hiçe sayması pes dedirtti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:42
Pes dedirtti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. Yerden yaklaşık 8 metre yüksekte pvc ile kapatılan balkonun pencerelerine tutunarak çalışan ustanın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.

Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda slikon çeken ustayı görenler hem jandarmaya haber verdi hem de cep telefonlarıyla o anları görüntülendi. Pvc ile kapatılan balkonun dışına çıkarak balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:42
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. slikon ustası

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