'Pes' dedirten sözler: Celal Şengör kendisini tanrı ilan etti!

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, kullandığı sözler nedeniyle tepkilere neden oldu.

Şoförüyle yaşadığı 12 saatlik mağara anısını anlatan Şengör:

"Eski şoförüm Şaban'la mağarada kaybolduk. İçeride Şaban dua etmeye başladı hemen kes dedim, dua edeceksen bana edeceksin dedim. Bu mağarayı ben biliyorum ancak ben seni çıkartırım. Dışarıya çıktık Şaban Allah'a şükür dedi. Dedim lan kime şükrediyorsun bana şükredeceksin seni ben çıkardım mağaradan."

Yayın esnasında uyuyakaldı

İslam ve Doğu Medeniyeti karşıtı radikal eleştirileriyle bilinen Profesör Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına İlber Ortaylı ile birlikte konuk oldu. Salgınların tarihinin konuşulduğu proğramda Allah’a dua eden şoförü ile yaşadığı hatırayı anlatan ve kendisini dua edilecek makam olarak gösteren Şengör, yayının ilerleyen dakikalarında oturduğu koltukta uyuyakaldı. Fatih Altaylı, Şengör’ün uyuduğunu görünce İlber Ortaylı’nın sözünü kesti ve ‘Celal uyuyacak şimdi’ dedi.

Kendisinin ve bir çok hayvanın dışkısını yediğini söyleyen Şengör’ün uyuklaması sosyal medyada alay konusu oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Celal Şengör için 'Az önce tanrıyım diyordu şimdi uyuyor' gibi ifadelerle dalga geçti.

Kaynak: Referans Haber