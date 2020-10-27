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Yerel Pes dedirten olay! Ekmeğin arasına gizlediler
Yerel

Pes dedirten olay! Ekmeğin arasına gizlediler

Şanlıurfa'da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:02:00 -
Pes dedirten olay! Ekmeğin arasına gizlediler

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Bir süre sonra şüpheliyi durdurarak üzerini arayan ekipler, çantadaki ekmeğin arasının açık olduğunu fark etti.

Ekipler, ekmeğin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliden gittiği yerin adresini öğrenen ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda 38 gram eroin, 1 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 lira para ele geçirdi. Adresteki 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, ekim ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 167 kişiye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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