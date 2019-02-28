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Pes dedirten olay! Caminin musluklarını çalarak kaçtılar

Adıyaman'da bulunan bir caminin 15 adet musluğunu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:52
Pes dedirten olay! Caminin musluklarını çalarak kaçtılar

Adıyaman’da bir camiye girerek abdesthaneden 15 adet musluk çalan 2 şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Seyda Camisine gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs, caminin abdesthane bölümüne girerek burada bulunan 15 adet musluğu yerinden sökerek çaldı.

Görevliler durumu fark etti

Çaldıkları musluklarla camiden ayrılan şahıslar, caminin güvenlik kameralarına da yakalandı. Bir süre sonra cami görevlileri tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:52
  1. Adıyaman

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