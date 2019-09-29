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Pes dedirten olay! Çalacak bir şey bulamayınca...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir caminin bahçesine giren hırsızlar bir süre dolaştıktan sonra bir bankı çalarak kayıplara karıştı. Şahısların hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

29 Eylül 2019 Pazar 14:49
Pes dedirten olay! Çalacak bir şey bulamayınca...

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Abidin Aral Caddesi'nde bulunan Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 02.30 sıralarında caminin bahçesine gelen 2 şahıs bir süre bahçede dolaştı. Daha sonra caminin bahçesinden ayrılan şahıslar, ardından geri gelerek bahçe girişinde bulunan bir bankı çalarak kayıplara karıştı. Sabah camiye gelen cami derneği yetkilileri, bankın çalındığını fark etti. Cami derneği yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Camide bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Daha önce de mahallede hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen Evliya Çelebi Camii Yaptırma Yaşatma Derneği ve Kütüphanesi yetkilisi Erdinç Darman, “Sabah saat 09.30 sıralarında geldiğimizde bankı çaldıklarını gördük. Hemen polisi aradım. Polis ekipleri geldi. Kameralardan çalan çocukları gördüler. Daha önceden camimizde hırsızlık olayı yaşanmadı. Ama daha önce mahallede bulunan mazgalları çaldılar. Güvenlik kamerasını izledik. Geliyorlar, tuvaletlere giriyorlar. Bir süre dolaştıktan sonra hangisini alacağız diye düşünüp buradakini alıp götürüyorlar. Bir daha yapmasınlar diye şikayetçi olduk. Şikayetçi olmazsak yine yaparlar” dedi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, hırsızların içeri girdiği görülüyor. Bir süre bahçede dolaşan şahıslar caminin tuvaletlerine giriyor. Daha sonra tekrar bahçeye çıkan şahıslar bir süre durduktan sonra uzaklaşıyorlar. Daha sonra tekrar geri gelen şahıslar bahçe girişinde bulunan bankı alarak uzaklaşıyorlar.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:49
  1. Kocaeli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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