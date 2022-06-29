'Pes' dedirten nankörlük! Babacan'ın elemanı İdris Şahin'e Nasuhi Güngör'den ayar üstüne ayar!

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Habertürk TV’de canlı yayınlanan Açık ve Net programında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Kübra Par’ın sunduğu programda Gazeteci Yazar Nasuhi Güngör, "Türkiye'nin dış politikası yok" diyen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'e tepki gösterdi.

İdris Şahin sürekli Nasuhi Güngör'ün sözünü keserken Kübra Par'ın da bu nezaketsiz duruma destek olması ve reklamla da sözünü kesmesi 'pes' dedirtti.

Güngör'den efsane ayar

"Türkiye'nin dış politikası olmadığı, onurunun kırıldığı" mavalını okuyan İdris Şahin'e Nasuhi Güngör'den efsane bir ayar geldi.

Güngör şu ifadeleriyle İdris Şahin'i tuş etti:

Türkiye'nin bir dış politikası yok; o yüzden Türkiye Doğu Akdeniz'de münhasır bir ekonomik bölge oluşturdu. Türkiye'nin bir dış politikası yok; bütün dünya koşa koşa Rusya Ukrayna krizinde Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin bir dış politikası yok; tahıl koridoru oluşturuyor ve ana aktörü Türkiye. Türkiye'nin bir dış politikası yok; kendi enerji politiğini oluşturma gayretinde önemli adımlar atıyor. Türkiye'nin dış politikası olsaydı, neler yapacaktı, gerçekten merak ediyorum.

Bağırarak bastırmaya çalıştı ama gerçeğin önüne geçemedi

AK Parti'den milletvekili seçilen ve şimdi de nankörlüğüyle pes dedirten İdris Şahin, bağırarak konuşarak haklı çıkmaya çalışsa da Güngör'ün haklı sözlerini bastıramadı.